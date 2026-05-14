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Österreichs ÄLTESTE stirbt mit 111 Jahren
© ORF

Trauerfall

Österreichs ÄLTESTE stirbt mit 111 Jahren

14.05.26, 11:27
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Die wohl älteste Österreicherin ist tot! Anna Wagner aus Euratsfeld in Niederösterreich starb am Dienstag im Alter von 111 Jahren – nur wenige Wochen vor ihrem 112. Geburtstag am 6. Juni.  

Seit Jänner 2025 galt sie sogar als die ÄLTESTE Person im gesamten deutschsprachigen Raum!

Ihr ganzes Leben in einem einzigen Dorf

Unglaublich aber wahr: Wagner verbrachte ihr gesamtes Leben in ihrer Heimatgemeinde Euratsfeld. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, arbeitete sie als Landwirtin – bodenständig bis zuletzt! Bürgermeister Johann Weingartner bestätigte: Sie lebte bis zum Schluss zuhause, gepflegt von ihrer eigenen Familie.

Erst mit 90 (!) Jahren stieg sie zum ERSTEN MAL in ihrem Leben in ein Flugzeug – für eine Wallfahrt nach Lourdes. Was für eine Frau!

Musikkapelle und Kinderfasching

Die Mostviertlerin war nicht nur das älteste ÖVP-Mitglied Österreichs – sie war auch noch im hohen Alter bei Veranstaltungen dabei! Beim Kindermaskenball im Vorjahr war sie Ehrengast, und die örtliche Musikkapelle spielte ihr traditionell zum Geburtstag ein Ständchen.

Mikl-Leitner in Trauer

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist erschüttert: „Niederösterreich verliert eine außergewöhnliche Frau", erklärte sie. Wagner habe zwei Weltkriege überlebt, Schicksalsschläge überstanden – und sei immer sie selbst geblieben: „bescheiden, herzlich und liebenswert". In ihrem Haus, in dem sie ihr ganzes Leben gewohnt hatte, schlief sie am Dienstag friedlich ein. Ruhe in Frieden, Anna!

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