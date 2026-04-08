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"Tirol" in Linz: Dj Ötzi mischt den Domplatz auf
© Getty Images

Konzerthit

"Tirol" in Linz: Dj Ötzi mischt den Domplatz auf

08.04.26, 09:22
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Am 30. Juli sind in Linz Hits und Party garantiert: DJ Ötzi spielt mit der Woodstock Allstar Band am Domplatz auf.

DJ Ötzi alias Gerhard Friedle wird am 30. Juli gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band den Linzer Domplatz bespielen. Fans dürfen sich auf Hits wie "Anton aus Tirol", "Hey Baby"., " Ein Stern (der deinen Namen trägt)" und den aktuellen Chart-Kracher Tirol" sowie Emotion und Party mit einem der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum freuen, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Das Konzert gehört nicht zum Festival "Klassik am Dom", benutzt aber die Infrastruktur der Reihe.

© Woodstock Event & Concert

© Getty Images

Begleitet wird DJ Ötzi, der dabei auch die Essenz der für 20-.April erwarteten neuen CD "Öha" liefern wird,  von der 2017 gegründeten Hausband des "Woodstock der Blasmusik"-Festivals. Diese außergewöhnliche Live-Band vereint Spitzenmusikerinnen und -musiker aus renommierten Orchestern wie der Big Band der Volksoper Wien, dem Vienna Art Orchestra und internationalen Formationen wie der Euro Jazz Big Band Paris.

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