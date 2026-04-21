DIESE Dorf-Bäckerei schlägt ganz Niederösterreich

35-mal Gold, Bundeslandsieg, Kleinbetriebspreis – die Bäckerei Hartner aus Schöngrabern räumt beim Brotwettbewerb ALLES ab!

Eine kleine Bäckerei aus dem Weinviertel macht ganz Österreich platt! Die Bäckerei Hartner aus Schöngrabern bei Hollabrunn hat beim Österreichischen Brotwettbewerb 2026 sensationelle 35 Gold-Auszeichnungen geholt – und ist damit Niederösterreichs Bundeslandsieger. Ein Triumph, der seinesgleichen sucht!

35-mal GOLD!

Über mehrere Tage verkostete eine Fachjury mehr als 1.100 Brote und Feinbackwaren aus ganz Österreich – bewertet wurden Kruste, Krume, Aroma und handwerkliche Verarbeitung. Und Hartner? Staubte Gold um Gold ab! Beim begehrten Kleinbetriebspreis – für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter – holte der Familienbetrieb sogar die höchste Wertung aller Teilnehmer: neun Gold- und eine Silbermedaille in der „Best of 10"-Wertung. Unschlagbar! Bäckermeister Bernd Hartner – stolzer Chef in dritter Generation – zeigt sich überwältigt: „Unsere Kundinnen und Kunden schätzen beste regionale Qualität, ehrliches Bäckerhandwerk und die tägliche Leidenschaft unseres Teams. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg!"

Brot mit Charakter: DAS ist ihr Geheimnis!

Besonders stark punktete Hartner bei Brot, Baguettes und Toast – also genau dort, wo echtes Handwerk zählt. Frisch, regional, unverwechselbar. Aber auch veganes Sortiment und hochwertiges Süßgebäck gehören zum Programm – traditionelle Backkunst trifft moderne Ernährung! „Wir investieren laufend in Qualität, handwerkliche Perfektion und Produktentwicklung. Dass sich das in 35 Gold-Auszeichnungen niederschlägt – das ist eine wunderschöne Bestätigung!"

Der Chef kämpft gegen Fachkräftemangel

Während andere jammern, handelt Hartner: Der Betrieb bildet aktuell vier Lehrlinge in der Produktion aus – ein klares Zeichen gegen den Fachkräftemangel! „Qualität ist das Ergebnis guter Rohstoffe, sauberer Arbeit und vor allem gut ausgebildeter Mitarbeiter. Deshalb investieren wir gezielt in unseren eigenen Nachwuchs!" Bundeslandsieg, 35-mal Gold, Kleinbetriebspreis – die Bäckerei Hartner aus dem Weinviertel ist Niederösterreichs Brot-König. Mmmhhh! Gschmackig!