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Lufthansa
© APA/dpa/Hannes P Albert

Achtung Urlauber

Nichts geht mehr: Lufthansa-Piloten streiken

Von
11.04.26, 17:00
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Nach dem Streik des Kabinenpersonals am Freitag folgt die nächste Hiobsbotschaft für Urlauber: Die Piloten der Lufthansa-Gruppe legen am Montag und Dienstag die Arbeit nieder. 

Der Ausstand beginnt am Montag, 13. April, um 00:01 Uhr und soll bis Dienstag, 14. April, um 23:59 Uhr andauern. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Samstag mitteilte, sind die Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen.

Auch für Reisende aus Österreich sind massive Auswirkungen zu erwarten, da zahlreiche Verbindungen über die Drehkreuze Frankfurt und München sowie Flüge von Eurowings betroffen sein dürften.

Kritik an der Arbeitgeberseite

„Die Vereinigung Cockpit sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeigt“, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. Er betonte, dass man bewusst auf Streiks über die Osterfeiertage verzichtet habe, jedoch keine ernstzunehmenden Angebote gefolgt seien. Laut Pinheiro gab es in dieser Zeit weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.

Zweite Streikwelle innerhalb kurzer Zeit

Bereits am Freitag kam es zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr. Die Gewerkschaft Ufo hatte das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Cityline zum Streik aufgerufen. Betroffen waren alle Abflüge von Frankfurt am Main und München sowie Cityline-Verbindungen von neun deutschen Flughäfen. Mit dem nun angekündigten Piloten-Streik setzt sich die Serie von Arbeitsniederlegungen fort und sorgt für weiteren Frust bei Passagieren weltweit.

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