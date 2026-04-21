Jugend-Bande randalierte in Wiener Parkgarage: Zahlreiche Autos beschädigt

Gleich mehrere Jugendliche sollen in eine Parkgarage in Atzgersdorf eingebrochen sein.

Wien. In der Nacht auf Montag sollen gleich mehrere Jugendliche in einer Parkgarage in der Walter-Jurmann-Gasse in Atzgersdorf im Bezirk Liesing ihr Unwesen getrieben haben. Die jungen Täter schlugen, wahrscheinlich mit einem Hammer oder einem anderen härteren Gegenstand, bei insgesamt 15 abgestellten Pkws die Seitenscheiben ein und durchwühlten anschließend die Fahrzeuge.

© oe24/Marlene Kovacs

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Entdeckt wurde der angerichtete Schaden von den geschockten Anwohnern erst am Montagmorgen, die Polizei wurde umgehend eingeschaltet. "Es ist unfassbar, was hier passiert ist", so eine Anwohnerin zu oe24. "Bei manchen Autos wurden sogar zwei Scheiben eingeschlagen. Einfach zum Spaß", erzählt sie weiter. Auch ihr Kleinwagen wurde beschädigt, zum Glück aber nichts gestohlen.

Tatverdächtige bezahlten mit geklauter Bankkarte

Bei einem weiteren Nachbarn konnten die Randalierer hingegen eine Bankkarte im Fahrzeug finden. Mit dieser sollen sie gemäß Polizei-Sprecher Markus Dittrich gleich mehrere Käufe bei einer Trafik gleich in der Nähe gemacht haben. Laut Nachbarn konnten dabei von der Kamera vor Ort auch Aufnahmen der jungen Täter gemacht werden.

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Nun hoffen die Betroffenen, die sich nun mit Versicherungen und Werkstätten herumschlagen müssen, dass die Tatverdächtigen aufgrund der Hinweise bald geschnappt werden. "So eine Aktion ist einfach unnötig und mühsam", erklärt ein Nachbar. Eine Überlegung wäre nun auch in der Garage selbst Kameras zu montieren. "Am besten wäre natürlich, wenn sich die Jugendlichen gleich selbst der Polizei stellen."