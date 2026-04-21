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Dieb Schnellbahn gesucht Wien
© LPD Wien

Polizei-Fahndung

In Schnellbahn: Schlafendem Opfer Ärmel aufgeschnitten und Rolex geklaut

21.04.26, 12:23
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Die Polizei fahndet aktuell mit Lichtbildern nach einem dreisten Schnellbahn-Dieb. 

Die Wiener Polizei sucht derzeit nach einem dreisten Schnellbahn-Dieb. Der Mann mit schwarz-weiß gemusterter Jacke, schwarzen Haaren und einer grauen Hose soll einen schlafenden Passagier zuerst den linken Ärmel der Jacke aufgeschnitten und anschließend dessen rund 20.000 Euro-Rolex vom Handgelenk geklaut haben.

Mit der sündteuren Beute hatte der noch Tatverdächtige die Schnellbahn in der Endstation Leopoldau wieder verlassen und war in unbekannte Richtung geflüchtet. Seit dem Tag, der Vorfall ereignete sich am 1. März gegen 2 Uhr morgens, wird in dem Fall ermittelt.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise, auch anonym, werden unter der Telefonnummer 01/3131064344 erbeten.

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