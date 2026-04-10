Heimstarke Vorarlberger fordern die roten Teufel aus Graz

Der GAK ist in der Qualifikationsgruppe aktuell das Team der Stunde. Mit drei Siegen in Folge im Gepäck reisen die Grazer nach Altach, um den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

In Altach steigt am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ein echtes Trend-Duell. Der Tabellenzweite der Qualigruppe GAK gastiert beim SCRA und will den vierten Sieg en suite einfahren. Die Grazer Rotjacken liegen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Ried und könnten mit einem Erfolg den Klassenerhalt fast schon in trockene Tücher wickeln. Trainer Ferdinand Feldhofer will die Welle so lange wie möglich reiten.

Altach will den Heim-Fluch beenden

Die Gastgeber aus Vorarlberg stehen vor einer besonderen Herausforderung. Seit dem GAK-Wiederaufstieg gab es in sechs direkten Duellen noch keinen einzigen Sieg für Altach. Trainer Ognjen Zaric zeigt sich dennoch kämpferisch und will diese Serie endlich brechen. Seine Mannschaft ist zu Hause seit sieben Partien ungeschlagen und will diese Festung auch gegen die formstarken Grazer verteidigen.

Personalsorgen im Sturm-Zentrum

Beide Teams müssen personell Abstriche machen. Bei den Gästen aus Graz kränkelte Stürmer Alexander Hofleitner unter der Woche, soll aber rechtzeitig fit sein. Fraglich ist zudem Kapitän Daniel Maderner. Altach muss definitiv auf Ousmane Diawara verzichten, der gesperrt zusehen muss. Zaric erwartet eine umkämpfte Partie, da beide Teams eine ähnliche Spielidee verfolgen und der GAK mit mächtig breiter Brust anreist.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – GAK

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Stadion Schnabelholz, Altach Schiedsrichter: Ristosko

Ergebnisse 2025/26:



1:1 (h)

1:3 (a)

SCR Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Jäger - Ingolitsch, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Massombo, Hrstic, Greil

Es fehlen: Diawara (gesperrt), Fetahu (Schambein), Idrizi (Knie)

GAK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Frieser, Schriebl, Olesen, Lichtenberger, Klassen - Harakate, Hofleitner

Es fehlen: Schiestl, Prenqi (alle Blessuren), Oberleitner (Knie), Jano (Knöchel)

Fraglich: Maderner (angeschlagen)

Live auf Sky Sport Austria.