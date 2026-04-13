Eklat bei RB Salzburg! Bischoff suspendiert – Zoff mit Trainer eskaliert

Unruhe beim FC Red Bull Salzburg! Mitten in der sportlich ohnehin angespannten Phase sorgt nun ein Disziplinarfall für zusätzlichen Zündstoff.

Im Zentrum der Aufregung: Clement Bischoff. Der junge Däne ist plötzlich komplett außen vor – und das offenbar nicht ohne Grund. Nach Informationen von „Sky“ wurde der 21-Jährige bis zum Saisonende suspendiert. Heißt konkret: kein Mannschaftstraining mehr, keine Einsätze, stattdessen Einzelprogramme fernab des Teams.

Auseinandersetzung mit Beichler

Was ist passiert? Offiziell hält man sich in Salzburg bedeckt. Trainer Daniel Beichler bestätigte nach der 2:3-Niederlage gegen den LASK lediglich, dass es disziplinäre Verfehlungen gegeben habe. Details? Fehlanzeige. Hinter den Kulissen dürfte es jedoch gekracht haben – Berichten zufolge kam es im Training zu einer Auseinandersetzung zwischen Spieler und Coach.

Auffällig: Bischoff fehlt bereits seit Wochen im Kader. Sein letzter Einsatz datiert von Mitte März beim 0:1 gegen SK Rapid Wien. Seitdem: Funkstille auf dem Platz.

Fünf Zähler fehlen auf Sturm

Für die Bullen kommt der Wirbel zur Unzeit. Sportlich läuft es nicht rund, die Niederlage gegen den LASK war ein weiterer Rückschlag. Aktuell liegt man in der Meistergruppe nur auf Platz vier und hinkt bereits fünf Punkte hinter Tabellenführer SK Sturm Graz hinterher – und nun sorgt auch noch ein interner Konflikt für zusätzliche Unruhe.Wie es mit Bischoff weitergeht, ist völlig offen. Der Flügelspieler kam erst im Sommer für rund zwei Millionen Euro von Brøndby IF, sein Vertrag läuft langfristig bis 2029. Doch aktuell wirkt es, als sei die gemeinsame Zukunft alles andere als gesichert.