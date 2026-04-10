WAC-Debüt von Silberberger gegen Quali-Tabellenführer Ried

Thomas Silberberger soll beim kriselnden WAC das Ruder herumreißen. Sein Debüt steigt am Samstag ausgerechnet gegen den souveränen Spitzenreiter SV Ried. Schlägt der Trainereffekt sofort ein?

Im Lavanttal brennt der Hut. Der kriselnde WAC empfängt am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe, die SV Ried. Nach zehn sieglosen Spielen in Serie sind die Kärntner als Vorletzter bis auf vier Punkte ans Tabellenende herangerückt. Mäzen Dietmar Riegler zog die Reißleine und holte Thomas Silberberger als bereits vierten Trainer der Saison.

Silberbergers Plan für die Wende

Der Neo-Coach, der gerade erst bei der Admira entlassen wurde, setzt auf Stabilität. Er will zurück zur Dreier- oder Fünferkette greifen. Silberberger beschreibt seine neue Mannschaft als extrem willig, warnt aber auch: Jeder Wechsel hinterlässt Narben bei den Spielern. WAC-Kapitän Dominik Baumgartner soll in der Defensive wieder eine tragende Rolle spielen. Verzichten muss der Coach hingegen auf Alessandro Schöpf und Markus Pink.

Jagd auf Sambia-Knipser Mutandwa

Die Gäste aus dem Innviertel kommen mit breiter Brust und einem echten Torjäger. Kingstone Mutandwa (23.) führt gemeinsam mit Otar Kiteishvili die Schützenliste an und erzielte zuletzt einen Hattrick gegen Altach. Ried-Trainer Maximilian Senft warnt trotz sechs Punkten Vorsprung vor der individuellen Klasse des WAC. Die Innviertler wollen den Sack zumachen und mit dem dritten Sieg im dritten direkten Duell der Saison den Klassenerhalt fast fixieren.

Showdown um den Klassenerhalt

Für den WAC geht es um mehr als drei Punkte. Es geht darum, den Negativlauf zu stoppen und den Rückstand auf Ried auf drei Zähler zu verkürzen. Die Kärntner müssen vor allem bei Standards hellwach sein, da Ried hier laut Silberberger auf oberstem Level agiert.

Mögliche Aufstellungen:

WAC – SV Ried

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Lavanttal-Arena, Wolfsberg Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:



1:2 (h)

0:1 (a)

WAC: Polster - Baumgartner, Diabate, N. Wimmer - Matic, Sulzner, Piesinger, Renner - Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: Pink (im Aufbautraining), Schöpf (Muskelprobleme)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Maart, Rasner, Pomer - Bajic, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: F. Wimmer (Knie), Stöger (verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.