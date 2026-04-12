Austria-Juwel Markovic schreibt Derby-Geschichte

Top-10 geknackt! Vasilije Markovic stand im 349. Wiener Derby gegen SK Rapid (1:1) in der Startelf – und schrieb Geschichte. Mit 17 Jahren und 335 Tagen gehört das Austria-Juwel jetzt nämlich zu den zehn jüngsten Derby-Startern aller Zeiten.

Austria-Coach Stephan Helm, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feierte, setzte im Derby gegen SK Rapid (1:1) voll auf Mut – und auf Jugend. Mit Vasilije Markovic schickte er ein Top-Talent ins Haifischbecken. Dabei besonders: Mit 17 Jahren und 335 Tagen zählt der U17-Vizeweltmeister nun zu den jüngsten Derby-Startern der Geschichte.

Wenger schwärmt von Österreichs Nr. 10

Dass der Youngster bereit ist, zeigte er schon bei seinem Startelf-Debüt am 22. März 2026: Beim 1:0-Auswärtssieg in Hartberg glänzte Markovic mit einem Ferserl-Assist für Manfred Fischer. Auch international sorgt er bereits für Aufsehen – Arsenal-Ikone Arsène Wenger schwärmte nach der WM-Endrunde in Katar: „Ich liebe die Nummer 10 von Österreich.“ Und nun das Derby-Kunststück.

Das schafften vor ihm nur acht Spieler. Besonders Rapid setzte immer wieder auf Teenager wie Yusuf Demir oder Louis Schaub. An der Spitze dieser besonderen Liste steht bis heute Robert Pecl. Der Ex-Rapid-Spieler schrieb bereits 1987 Geschichte – mit gerade einmal 17 Jahren und 147 Tagen. Eine Bestmarke, die weiterhin unangetastet ist. Bei der FK Austria Wien hält Sascha Horvath den internen Rekord: Sein Derby-Start im April 2014 erfolgte im Alter von 17 Jahren und 227 Tagen.