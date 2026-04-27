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Alexander Pröll
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Regierung

"digi-Seniorenpaket": So sollen Ältere digital jetzt sattelfest werden

27.04.26, 10:57
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Bundeskanzleramt und Seniorenrat trainieren die ältere Generation verstärkt in digitaler Fitness.  

Zu den Schwerpunktaktionen des "digi-Seniorenpakets" zählen Aktionstage, der Ausbau von Workshops sowie Peer-to-Peer-Programme. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag mit Staatssekretär Alexander Pröll forderte Seniorenrats-Präsidentin Ingrid Korosec (beide ÖVP) zudem Ansprechpartnerinnen und -partner für digitale Belange in allen Gemeinden.

Für Pröll und Korosec ist Digitalisierung längst keine Altersfrage mehr. Bereits jetzt seien drei von vier Menschen im Pensionsalter online unterwegs, würden digital kommunizieren und sich etwa zu Gesundheitsthemen im Internet informieren. "Die Digitalisierung ist gekommen um zu bleiben", betonte die Seniorenrats-Präsidentin. Diese biete auch eine "enorme Chance". "Digitalisierung muss für uns alle funktionieren", meinte auch Pröll.

Ingrid Korosec

Ingrid Korosec. 

© APA/HANS KLAUS TECHT

In der Digital Austria Servicestelle in Wien finden im Mai und Juni eigene Aktionstage für Seniorinnen und Senioren statt. Bereitgestellt wird persönliche Unterstützung bei der Nutzung digitaler Verwaltungsservices mittels ID Austria. Ein weiterer Bestandteil des "digi-Seniorenpakets" sind bundesweite kostenlose Workshops der Initiative "Digital Überall". Digital affine Seniorinnen und Senioren werden zudem ermutigt, ihr Wissen an Gleichaltrige weiterzugeben.

Wahlfreiheit erhalten

Als "enormer Fan der Digitalisierung" outete sich Korosec, sieht aber noch Luft nach oben bei der Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Services. "Ich hätte gerne in allen Gemeinden die Möglichkeit, dass jemand helfen und beraten kann", forderte die Seniorenratspräsidentin. Allerdings müsse auch bei zunehmender Digitalisierung des Alltags die Wahlfreiheit immer gegeben sein, ergänzte Korosec. "Es muss auch möglich sein, Information analog zu erhalten."

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