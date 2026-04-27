Wiener MQ schickt Kult-Möbel auf Österreich-Tour

Zum 25. Geburtstag des MuseumsQuartier verlässt ein berühmter Publikumsliebling Wien und wird heuer bundesweit zum Blickfang.

Das MuseumsQuartier schickt ein punschkrapferlrosa Enzi auf Jubiläumsreise. Gemeinsam mit den Austrian Leading Sights tourt das bekannte Wiener Sitzmöbel im Laufe des Jahres zu zahlreichen Kultur- und Tourismuszielen des Landes. Damit soll gezeigt werden, wie stark das MQ mit Österreichs Sehenswürdigkeiten vernetzt ist und welche Rolle es im Kulturtourismus spielt.

© MuseumsQuartier Wien / Thomas Meyer

An jedem Halt inszenieren die Gastgeber das Enzi auf ihre eigene Art und Weise. Im Anschluss erhält das Möbelstück einen bunten Sticker der jeweiligen Destination. So verwandelt sich das rosa Enzi Schritt für Schritt in einen nostalgischen Reisekoffer voller Erinnerungen aus allen Bundesländern. Begleitet wird die Aktion von einem digitalen Reisetagebuch. Dort werden die einzelnen Stopps dokumentiert und besondere Einblicke hinter die Kulissen der Partnerinstitutionen gezeigt. Content dazu erscheint laufend über die Social-Media-Kanäle des MuseumsQuartier.

© MuseumsQuartier Wien / Thomas Meyer

Die Reiseroute

MuseumsQuartier Wien mit Leopold Museum & mumok

Möbelmuseum Wien

Schloss Schönbrunn: Ehrenhof

Heidi Horten Collection

Stift Klosterneuburg

Stift Melk

Schallaburg

Kunstmeile Krems

SchafbergBahn

Salzwelten Hallstatt

Großglockner Hochalpenstraße

Schloss Hellbrunn

Nationalparkzentrum Hohe Tauern

Festung Kufstein

Swarovski Kristallwelten

Wiener Riesenrad

Kunst Haus Wien

Jüdisches Museum Wien

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stimmen zur Aktion

"Über fünf Millionen Menschen besuchen das MuseumsQuartier jedes Jahr. In den vergangenen 25 Jahren hat es sich zu einem weltoffenen, lebendigen Ort für Wienerinnen und Wiener sowie für internationale Gäste entwickelt und zählt heute zu den bedeutenden Kultur- und Tourismusdestinationen der Stadt", so MQ Direktorin Bettina Leidl.

"Wir freuen uns sehr über das gemeinsame Projekt ‚Enzi on Tour‘ zum 25-jährigen Jubiläum des MuseumsQuartier Wien", betont Vereinspräsident Klaus Panholzer. "Die Reise dieses ikonischen Stadtmöbels durch ganz Österreich und damit durch viele unserer bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes ist ein starkes Symbol für den Zusammenhalt innerhalb der österreichischen Tourismuslandschaft. Vielleicht inspiriert die Reise des Enzis ja auch den einen oder anderen dazu, ebenfalls eine Entdeckungsreise durch Österreichs schönste Sehenswürdigkeiten zu unternehmen."