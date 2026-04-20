KTM: Dieses Mountainbike ist aktuell der Hit!

Sie suchen ein Mountainbike, das den Spagat zwischen täglichem Arbeitsweg und sportlichen Offroad-Abenteuern meistert? Mit dem KTM Chicago 291 in der markanten Farbe metallic grey matt holen Sie sich österreichische Ingenieurskunst direkt in Ihre Garage.

Dieses Hardtail ist speziell für Herren und Einsteiger konzipiert, die Wert auf Langlebigkeit und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Souveräne Performance auf jedem Untergrund

Das Herzstück dieses Cross-Country Bikes ist sein robuster Aluminiumrahmen. Dank der 29-Zoll-Bereifung profitieren Sie von einer hervorragenden Laufruhe: Größere Laufräder rollen leichter über Wurzeln, Steine oder Schlaglöcher hinweg und halten einmal erreichtes Tempo effizienter. Ob Schotterweg oder asphaltierter Radweg – Sie behalten stets die Kontrolle.

KTM Chicago 291 (2023/24) © idealo.at

KTM Chicago 291 (2023/24) © idealo.at

Präzision, wenn es darauf ankommt

Damit Sie auch an steileren Anstiegen nicht aus der Puste kommen, ist das KTM Chicago 291 mit einem Shimano Altus Schaltwerk ausgestattet. Die 18 Gänge bieten Ihnen eine fein abgestufte Bandbreite für jede Steigung.

Sicherheit wird bei KTM großgeschrieben: Wenn die Abfahrt mal rasanter wird, bringen Sie die hydraulischen Scheibenbremsen punktgenau zum Stehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsen benötigen diese deutlich weniger Fingerkraft und funktionieren auch bei Regen absolut zuverlässig.

Robust und alltagstauglich

Ein wichtiges Detail für Tourenfahrer: Das Bike ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 134 kg ausgelegt, was die hohe Stabilität der KTM-Konstruktion unterstreicht.

Das Modelljahr 2024 vereint hierbei bewährte Komponenten mit einem modernen, matten Finish, das nicht nur sportlich aussieht, sondern auch weniger anfällig für sichtbare Kratzer ist.

Warum Sie jetzt vergleichen sollten

Das KTM Chicago 291 ist ein echtes Multitalent für alle, die ein verlässliches Cross Country Hardtail suchen. Egal ob Sie Waldwege erkunden oder durch die Stadt cruisen – dieses Bike bietet Ihnen die nötige Sicherheit und den Komfort einer hochwertigen Marke.

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