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Pizza
© Getty

Bis zu 28 Euro

Hier zahlen Urlauber am meisten für Pizza

09.05.26, 16:20
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Pizza in Italien wird immer teurer. Eine aktuelle Analyse zeigt deutliche Preissteigerungen in vielen Städten. Wer im Urlaub essen geht, muss teils deutlich tiefer in die Tasche greifen. 

Wer in Italien Pizza essen geht, muss mittlerweile oft deutlich mehr bezahlen. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In vielen Städten sind die Preise zuletzt kräftig gestiegen. Je nach Region gibt es allerdings enorme Unterschiede.

Überraschend: Nicht Mailand oder Venedig führen das Preisranking an, sondern Bozen. Dort kostet eine Pizza inklusive Getränk im Schnitt bereits rund 15 Euro. Auch Palermo, Sassari, Trient und Florenz zählen inzwischen zu den teuersten Städten für Pizza-Liebhaber. Rom kommt im Vergleich noch günstiger davon.

Innerhalb derselben Stadt können die Unterschiede aber gewaltig sein. In Palermo schwanken die Preise je nach Lokal zwischen rund neun und bis zu 28 Euro. Auch in Mailand und Florenz liegen günstige und teure Angebote teils weit auseinander.

Preise steigen schneller als Inflation

Pizza und Getränke wurden zuletzt im Schnitt um 4,4 Prozent teurer und damit stärker als die allgemeine Inflation. In einigen Städten fiel der Preisanstieg sogar noch deutlicher aus. Besonders kräftige Sprünge gab es unter anderem in Udine, Bari und Pescara. Selbst in Neapel, der Geburtsstadt der Pizza, mussten Gäste zuletzt mehr bezahlen.

Als Gründe gelten vor allem gestiegene Energie- und Personalkosten, höhere Mieten sowie teurere Zutaten. Für viele Italiener und Urlauber wird der klassische Pizza-Abend damit zunehmend kostspielig.

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