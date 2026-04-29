"Royaler Besuch" auf der Comic Con

Katie Leung kommt nach Wien.
Die diesjährige Ausgabe der Comic Con Vienna darf mit "royalem Besuch" rechnen.
Katie Leung, derzeit in der Rolle der Lady Araminta Gun in der Serie "Bridgerton" zu sehen, wurde am Mittwoch als erster Gast für die Veranstaltung am 21. und 22. November angekündigt. Die 38-jährige Schottin chinesischer Abstammung wurde als Cho Chang in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005) bekannt und spielte auch in weiteren Filmen der Potter-Romanadaptionen.