"House of the Dragon": Erste Bilder und Start-Datum zu Staffel 3, aber Zukunft bleibt ungewiss

Seit über einem Jahr müssen Fans von Game of Thrones und House of the Dragon auf Neuigkeiten aus Westeros warten. Nun gab HBO erstmals ein Update, wie es weitergeht.

Am 5. August wurde "Die Königin, die stets eine war" erstmals in Europa ausgestrahlt. Es war das bislang letzte Kapitel der Erfolgs-Fantasy-Serie "House of the Dragon". Seitdem wurde es still um die Erfolgs-Franchise, obwohl die dritte Staffel schon längst bestätigt wurde. Nun veröffentlichte HBO die ersten beiden Bilder der 3. Staffel und deutete ein Release-Datum an.

"Erbärmlich" - Neue "Game of Thrones"-Serie macht Fans DESHALB schon jetzt stinksauer

Platz 1: DIESE neue Mystery-Serie erobert gerade die Netflix-Charts

Game of Thrones: der süße Knirps Dexter Sol Ansell bremst »Jon Snow« aus

Demzufolge soll die dritte Season der Vorgeschichte von Game of Thrones rund um das Haus Targaryen im Sommer 2026 fortgesetzt werden. Damit setzt der Sender seinen Rhythmus fort, denn die erste Staffel wurde im Sommer 2022 veröffentlicht, die Fortsetzung folgte im Sommer 2024.

© HBO

© HBO

Seit Längerem wird spekuliert, dass die neue Staffel mit etwas beginnt, das es in dieser Form noch nie bei der Verfilmung der Romane von George R. R. Martin gegeben hat. Eine epische Seeschlacht wird vermutet. Die "Schlacht am Schwarzwasser" aus Game of Thrones soll im Vergleich nur eine kleine Sequenz gewesen sein.

Wilde Spekulationen

Fans träumen schon von einem ähnlichen Gemetzel wie bei der "Schlacht der Bastarde" in Staffel 6. Doch wie immer halten sich die Verantwortlichen sehr bedeckt und wollen die Spannung aufrechterhalten. So gab es zu dem ungefähren Veröffentlichungstermin nur zwei Bilder, die mehr Fragen aufwerfen, als Antworten geben.

Dennoch gab es eine weitere Info. Während man schon vermutet hatte, dass der "GoT"-Ableger nur vier Staffeln bekommen wird, ist Season 4 tatsächlich für Sommer 2028 bestätigt worden. Entgegen der Erwartungen wurde sie jedoch nicht als die letzte Staffel ausgerufen.

Dazu gibt es zwei Gerüchte: Entweder will man die vierte Staffel zweiteilen und so genug Zeit haben, die Geschichte aus Westeros fertig zu erzählen, oder es wird tatsächlich noch wegen einer Fortsetzung verhandelt.