Platz 1: DIESE neue Mystery-Serie erobert gerade die Netflix-Charts

Wer gerade nach einer kurzen, spannenden Serie sucht, die sich über die Welt der Reichen lustig macht und dabei einen dunklen, zynischen Ton anschlägt, könnte mit Sirens genau richtig liegen.

Die neue Netflix-Serie begeistert aktuell ein weltweites Publikum – darunter auch viele Zuseherinnen und Zuseher in Österreich.

Netflix-Hit mit schwarzem Humor und Starbesetzung erobert das Publikum

Die Serie Sirens hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der weltweiten Netflix-Charts gesetzt. Bereits am ersten Wochenende nach Veröffentlichung konnte sie in 73 Ländern die vordersten Plätze erreichen – darunter auch Deutschland (Anmerkung: Deutschland, Nachbarland von Österreich). Damit lässt sie bekannte Formate wie Rookie oder Love, Death + Robots deutlich hinter sich.

Mit nur fünf Episoden ist Sirens eine Mini-Serie, die sich gut an einem Wochenende ansehen lässt – ideal für alle, die gerne kompakte Geschichten mögen, ohne sich über Wochen hinweg binden zu müssen.

Inhalt: Satire trifft auf dunklen Thriller

Im Mittelpunkt steht die Figur Devon DeWitt, gespielt von Meghann Fahy (bekannt aus The White Lotus), die sich große Sorgen um ihre jüngere Schwester macht. Diese wird von Milly Alcock verkörpert, die vielen aus House of the Dragon ein Begriff sein dürfte. Die Schwester arbeitet als Assistentin bei einer Gruppe, die stark an eine Sekte erinnert. Angeführt wird diese Gemeinschaft von der exzentrischen Milliardärin Kiki, dargestellt von Julianne Moore, einer Oscar-prämierten Schauspielerin aus den USA.

Doch Sirens ist keine klassische Thriller-Serie. Vielmehr handelt es sich um eine düstere Komödie mit beißendem Humor, die sich satirisch mit dem Leben der Superreichen auseinandersetzt – von absurden Luxusproblemen bis hin zu moralisch fragwürdigen Ideologien.

Lieber überraschen lassen

Wer einen ersten Eindruck von der Serie gewinnen möchte, findet direkt auf Netflix den offiziellen Trailer. Gleichzeitig raten viele Fans jedoch dazu, Sirens unvoreingenommen zu beginnen – je weniger man im Vorfeld weiß, desto wirkungsvoller ist der Überraschungseffekt. Wer doch Lust auf den Trailer hat, findet Ihn direkt hier:

Stimmen aus der internationalen Presse

Auch Kritikerinnen und Kritiker zeigen sich größtenteils angetan von der Serie. Auf der Plattform Rotten Tomatoes erreicht Sirens aktuell eine Zustimmungsrate von 74 Prozent, basierend auf internationalen Kritiken. Besonders hervorgehoben wird das Zusammenspiel der drei Hauptdarstellerinnen und der unterhaltsame Stil der Serie, der ohne langatmige Passagen auskommt. Das britische Empire Magazine bringt es auf den Punkt: "Sirens ist genau das richtige Gegenstück zum üblichen Serienangebot: visuell stark, völlig durchgeknallt und getragen von herausragenden Schauspielerinnen. Eine luxuriöse Trash-Komödie, wie man sie selten sieht."