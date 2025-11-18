Star-Parade bei der Vienna Comic Con am Wochenende

Die VIECC Vienna Comic Con zieht auch heuer zahlreiche internationale Stars an. Erwartet werden etwa Elijah "Frodo" Wood und Ross "Aaron" Marquand.

Die Vienna Comic Con (VIECC) feiert heuer zehnjähriges Jubiläum. Vom 22. bis 23. November warten in den Hallen der Messe Wien wieder Comic-Zeichner, Autoren, Cosplayer und Schauspieler auf Fans. Zum Auftakt findet am 21. November "Der Novigrad Maskenball" in der Imperial Riding School statt. Es soll laut Veranstalter "ein episches Mash-up aus Cosplay, Couture und Wiener Balltradition" werden, inspiriert von der Welt der Serie "The Witcher 3". Ergänzend dazu präsentiert die "VIECC" zusammen mit der Post ein exklusives Sammlerstück: eine limitierte Sonderbriefmarke zu "The Witcher 3", entworfen vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki.

© Emilia Schloegl

Campbell, Wood und Marquand kommen

US-Schauspieler Elijah Wood (44), populär geworden als Frodo Beutlin aus Peter Jacksons Verfilmung der "Herr der Ringe"-Trilogie, kommt als Stargast zur Vienna Comic Con. Auch Ross Marquand, bekannt als Aaron in "The Walking Dead" und als Red Skull in "Avengers: Infinity War" sowie Ian Beattie - Ser Meryn Trant in "Game of Thrones" und König von Mercia in "Vikings" - sowie Jessica Szohr aus "Gossip Girl", "The Orville" und "Shameless" sind mit dabei. Erwartet werden rund 40.000 Besucherinnen und Besucher.

Von Donald bis Spider-Man: Creator auf der Comic Con

In der Messe Wien werden Signierstunden, Panels und Live-Art von Größen wie Arild Midthun (Donald Duck), Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop), John Royle (Spider-Man) und Federica di Meo (Oneira) sowie Comic-Creator zum Entdecken geboten.

© David Bitzan

Midthun hat über Jahrzehnte das Disney-Universum mitgeprägt, Kawamoto wiederum die Animé-Ästhetik weltweit definiert. Die "Artist Alley" auf der VICC wird laut Ankündigung des Veranstalters heuer zur XXL-Arena mit mehr als 450 Künstlerinnen und Künstlern auf 6.000 Quadratmetern.