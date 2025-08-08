"Erbärmlich" - Neue "Game of Thrones"-Serie macht Fans DESHALB schon jetzt stinksauer

Ein neues Serienprojekt aus dem „Game of Thrones“-Universum sorgt schon lange vor dem Start für Ärger unter Fans.

Grund dafür ist nicht etwa die Handlung oder die Besetzung, sondern eine überraschende Entscheidung zur Länge der einzelnen Folgen. Viele finden: Das hat nichts mehr mit einer „richtigen“ Serie zu tun.

Kleineres Format als gewohnt

Nach „House of the Dragon“ plant der US-Sender HBO für 2026 eine weitere Serie aus der Welt von Westeros. Der Titel: „A Knight of the Seven Kingdoms“. Anders als die bisherigen Produktionen soll diese Reihe kleiner ausfallen – mit weniger Figuren, weniger Kämpfen und ohne Drachen.

Im Mittelpunkt stehen Ritter Ser Duncan (gespielt von Peter Claffey) und sein Knappe Egg (gespielt von Dexter Sol Ansell). Die Geschichte ist enger erzählt und konzentriert sich auf deren Erlebnisse. Doch ein neues Detail sorgt dafür, dass viele Fans im Internet ihrer Enttäuschung Luft machen.

Die Kritik: zu kurze Folgen

Schon länger war bekannt, dass jede Staffel nur sechs Episoden umfassen soll. Das allein hätten viele noch akzeptiert. Nun berichtet jedoch ein gut informierter Branchenkenner, dass jede Folge nur etwa 30 bis 35 Minuten dauern könnte – ungefähr die halbe Länge einer üblichen „Game of Thrones“- oder „House of the Dragon“-Episode. Damit würde eine komplette Staffel auf gerade einmal drei Stunden Spielzeit kommen – ähnlich wie ein einzelner Spielfilm. Für viele Fans ist das schlicht zu wenig.

Wütende Reaktionen im Netz

In sozialen Medien und auf Fan-Plattformen wie Reddit oder X (früher Twitter) finden sich zahlreiche verärgerte Kommentare:

„Sechs halbstündige Episoden sind erbärmlich. Macht doch gleich einen Film draus.“

„Im Grunde bekommen wir einen Film pro Jahr. Das ist keine Serie.“

„30 Minuten pro Folge? Wird das jetzt eine Comedy-Serie?“

Einige schlagen sogar vor, die Geschichte lieber in einer Staffel mit zehn einstündigen Folgen zu erzählen, statt sie über mehrere Jahre zu strecken.

Später Start und lange Wartezeit

Ursprünglich war der Start von „A Knight of the Seven Kingdoms“ für Sommer 2025 geplant. Nun soll es jedoch erst Anfang 2026 losgehen. Der Vorteil: Die Staffeln 2 und 3 sollen gleich im Anschluss an die erste gedreht werden, wodurch die Wartezeit zwischen den Staffeln kürzer ausfallen dürfte – im Gegensatz zu „House of the Dragon“, wo zwischen den Staffeln bis zu zwei Jahre vergehen können.

Geplanter Starttermin

Laut dem Brancheninsider soll die erste Staffel bereits im Jänner oder Februar 2026 erscheinen. HBO selbst hat das aber noch nicht offiziell bestätigt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass der Sender von Beginn an drei Staffeln eingeplant hat.