„Wednesday“ ist zurück – Staffel 2 stürmt Netflix-Charts in Österreich

Der düstere Serienhit ist zurück – und beliebter denn je: „Wednesday“ Staffel 2 hat es in Österreich im Eiltempo auf Platz 1 der Netflix-Charts geschafft. Die makabre Welt der Addams-Tochter begeistert erneut mit Mystery, Sarkasmus und jeder Menge schwarzem Humor.

Die düstere Misanthropin ist wieder da – und landet direkt einen Volltreffer: Die zweite Staffel von „Wednesday“ hat sich innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der Netflix-Charts in Österreich katapultiert. Der Hype um Jenna Ortega in ihrer Paraderolle als blasse Teenagerin mit morbidem Charme ist damit endgültig zurück.

Wednesday Addams, die älteste Tochter der legendären Addams Family, begeistert erneut ein Millionenpublikum – mit schwarzem Kleid, tödlichem Blick und sarkastischem Witz. Die Kultfamilie, einst als Cartoon gestartet und später durch Serien und Filme weltweit bekannt geworden, bekommt durch das Netflix-Spin-off seit 2022 neuen Aufwind.

Hogwarts - nur düster!

In der Serie wird die jugendliche Wednesday an die Nevermore Academy geschickt – eine Art düsteres Hogwarts für Außenseiter mit Superkräften. Zwischen Monstern, Visionen und Teenager-Drama entfaltet sich eine Coming-of-Age-Geschichte mit dunklem Twist.





Verantwortlich für die visuell einzigartige Atmosphäre: Tim Burton, Meister des Makabren, der auch bei Staffel 2 erneut seine Handschrift hinterlässt. Bekannt für Werke wie „Nightmare Before Christmas“ oder „Alice im Wunderland“, verleiht er „Wednesday“ eine surreale Ästhetik, die Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Bereits mit Staffel 1 stellte Netflix Rekorde auf: über 340 Millionen gestreamte Stunden in nur einer Woche – mehr als sogar die vierte Staffel von „Stranger Things“. Dass die zweite Staffel in Österreich nun erneut an die Spitze schießt, zeigt: der Hype um die düstere Außenseiterin ist ungebrochen.