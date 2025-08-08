Vikings wollen Platz 1 absichern

Am Samstag (18 Uhr) zählt für die Vienna Vikings im Divisions-Duell gegen die Panthers aus Breslau nur der Sieg.

Während es in der ELF hinter den Kulissen nach den Rücktritten der Führungsriege weiter brodelt, biegt der Grunddurchgang Europas bester Football-Liga in die Zielgerade ein. Zwei Spieltage stehen noch aus, ehe die Play-offs mit dem großen Finale am 7. September in Stuttgart beginnen. Die Vienna Vikings zählen auch heuer wieder zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titel und wollen das im Heimspiel gegen die Wroclaw Panthers erneut unter Beweis stellen.

Für die Wiener geht es am Samstag (18 Uhr) in Wiener Neustadt um nichts weniger als den 10. Saisonsieg und zugleich die Festigung der Spitzenposition im Kampf um die Play-offs. Derzeit sind die Wikinger an Position 1 gesetzt und würden sich damit ein Freilos in der Wildcard-Runde sichern. Doch Liga-Neuling Nordic Storm aus Kopenhagen und die Ravens aus München lauern ebenfalls mit 9 Siegen und einer Niederlage auf die Spitzenposition. Stuttgart Surge (8-2), in deren Heimat das Endspiel stattfindet, haben ebenfalls noch eine Mini-Chance auf Platz 1 in der Play-off-Setzliste. Titelverteidiger Rhein Fire aus Düsseldorf hingegen muss derzeit noch um den Play-off-Platz zittern, ebenso wie die Madrid Bravos, die vor allem durch ihre spektakuläre Offensive heuer überzeugen.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel, unser Ziel ist es, den vierten Divisionstitel in Serie zu gewinnen", gibt Head Coach Chris Calacay die Marschroute für die Partie in Wiener Neustadt hervor. Das Hinspiel in Polen entschieden die Hauptstädter klar mit 38:12 für sich. Jetzt soll ein weiterer Grundstein für Platz 1 abgesichert werden.