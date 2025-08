3 Spiele live: ServusTV verkündet NFL-Hammer

Die neue NFL-Saison steht in den Startlöchern. Kurz davor verkündet ServusTV einen kleinen Free-TV-Hammer.

Am 5. September eröffnet Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys die neue Saison. Doch das lange Warten auf NFL-Football hat schon dieses Wochenende endgültig ein Ende. Rechtzeitig kann Free-TV-Sender ServusTV einen kleinen Hammer verkünden.

Denn man ist neuer Medienpartner der Detroit Lions im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) und um das gebührend zu feiern, gibt es alle drei Vorbereitungsspiele des Titelanwärters live zu sehen.

Drei Leckerbissen für Football-Fans

Den Auftakt macht am 9. August live ab 0.50 Uhr das Duell gegen die Atlanta Falcons. Am 16. August folgt das Duell gegen die Miami Dolphins und am 23. August steigt das Match gegen die Houston Texans. Diese beiden Spiele im Ford Field, kommentiert von Kult-Sprecher Christopher D. Ryan, können die Fans live bei der Streaming-Plattform ServusTV On sehen.

Der Grunddurchgang, die Play-offs und der Super Bowl sind dann, wie im Vorjahr auf RTL zu sehen.