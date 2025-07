NFL-Superstar geht bei Golf-Turnier auf Partner los

Bei einem Golf-Turnier sorgte NFL-Superstar George Kittle von den San Francisco 49ersmit einer Brutalo-Attacke für Schock-Szenen.

Die NFL ist derzeit noch in der Sommerpause. Zeit genug für die Superstars der Liga, ihren Hobbys nachzugehen. Einer der bestbezahltesten Tight Ends der Liga, San-Francisco-49ers-Star George Kittle, dürfte dabei die Zeit in der härtesten Football-Liga der Welt etwas zu sehr vermisst haben.

Bei einem Promi-Golfturnier schockte er mit einer Szene die Fans. Der 31-Jährige verbrachte in den vergangenen Monaten viel Zeit am Golfplatz und wollte wohl auch beim American Century Championship in Lake Tahoe um den Sieg mitspielen. Mit Partner und WWE-Star "The Miz" wurde er im Rahmen des Events zu einem Team verbrüdert.

Bruatlo-Tritt am Golfplatz

Doch es dürfte alles andere als nach Plan gelaufen sein. Denn nach einer hitzigen Debatte drehte sich "The Miz" um und Kittle ergriff seine Chance und attackierte seinen Golf-Partner mit einem spektakulären Tritt ins Gesicht.

Die Szene erinnerte mehr an einen Wrestling-Ring als an einen ruhigen Golfplatz. Doch damit nicht genug, Kittle nahm dann noch den Ball seines am Boden liegenden Kollegen und warf ihn weg, während er auf ihn einredete. Natürlich handelte es sich dabei nur um eine Show-Einlage, die die Fans auch entsprechend feierten.