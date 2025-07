Mega-Summe: SO viel wird Pöltl bei Toronto verdienen

Jakob Pöltl hat einen neuen Vertrag bei seinem NBA-Team Toronto Raptors unterzeichnet.

Der Wiener unterschrieb beim kanadischen Club für zusätzliche vier Jahre und 104 Mio. Dollar (88,7 Mio. Euro), wie sein Presse-Management am Dienstag mitteilte. Konkret zog der 29-jährige Center seine Spieleroption für die Saison 2026/27 und fügte der Einigung weitere drei Saisonen bis 2030 hinzu. Pöltl ist Österreichs bisher einziger Spieler in der weltbesten Basketball-Liga.

"Ich freue mich sehr, bei den Raptors verlängern zu können. Wir haben über die letzten Jahre ein wirklich cooles Team aufgebaut und sind immer noch dabei, besser zu werden. Ich glaube an das Commitment des Managements und des Teams, dass wir zurück in die Play-offs wollen", wurde Pöltl in einer Aussendung zitiert. "Ich fühle mich extrem wohl in der Stadt und ich finde, wir haben die besten Fans in der Liga. Ich freue mich, dass alles in trockenen Tüchern ist", fügte er hinzu.

Pöltl war vor mittlerweile neun Jahren, im NBA-Draft 2016, von den Raptors an der neunten Stelle ausgewählt worden und debütierte später im selben Jahr in der Liga. 2018 schloss er sich den San Antonio Spurs an, bei denen er bis Februar 2023 aktiv war. Anschließend wechselte er zurück nach Toronto.

Play-off-Rückkehr großes Ziel

Dreimal nacheinander verpassten die Raptors mit Pöltl nun allerdings schon die Play-offs. Der bisher einzige NBA-Titel gelang dem kanadischen Team im Sommer 2019, als Pöltl in San Antonio spielte. In der abgelaufenen Saison erreichte der 2,13 Meter große Österreicher mit 14,5 Punkten, 9,6 Rebounds und 1,2 Steals pro Spiel jeweils neue Karriere-Bestwerte, jedoch wurde er zwischendurch auch von Verletzungen gebremst und kam nur auf 57 Spiele.

In der aktuellen Mannschaft des nicht unumstrittenen Chefcoachs Darko Rajaković geben neben Pöltl die Forwards Scottie Barnes und Brandon Ingram den Ton an. Im Draft 2025 holten die Raptors in der Vorwoche etwas überraschend den 20-jährigen Collin Murray-Boyles, der auf der Forward- oder Center-Position zum Einsatz kommen könnte.

Topverdienender österreichischer Sportler

Um Pöltl rankten sich immer wieder Trade-Gerüchte. Zuletzt wurde während der Saison spekuliert, dass die Los Angeles Lakers ihn verpflichten könnten. Ein Wechsel in den nächsten Jahren erscheint zum jetzigen Zeitpunkt aber unwahrscheinlich. Denn der neue Vertrag ist ein Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und finanziell von einem Umfang, der von NBA-Konkurrenten nicht so leicht zu stemmen sein würde.

In der Saison 2026/27 wird Pöltl 19,5 Mio. Dollar verdienen, in den folgenden drei Jahren jeweils 28,17 Mio. Dollar. Damit dürfte der 29-Jährige auch zum bestbezahlten österreichischen Sportler der Geschichte aufsteigen, zumindest wenn man das fixe Gehalt als Kriterium heranzieht. Gefahr droht ihm nur von NFL-Profi Bernhard Raimann von den Indianapolis Colts, der nach Ablauf seines Rookie-Vertrags 2026 einen neuen Kontrakt aushandeln wird. Der könnte monetär in den Sphären von Pöltl angesiedelt sein.

Von Film-Dinos zum Leben erweckt

Gegründet wurden die Toronto Raptors 1995, als die NBA mit den Vancouver Grizzlies noch ein zweites kanadisches Team auf der Landkarte platzierte. Der Name verdankt sich dem Dinosaurier-Hype der 1990er-Jahre. Im Kino-Hit "Jurassic Park" (1993) spielten die immer angriffslustigen Raptoren neben dem Tyrannosaurus Rex die eigentliche Hauptrolle. Die prägende Figur in den Raptors-Anfangsjahren war der junge Vince Carter, der von den Medien wegen seiner spektakulären Spielweise auch "Air Canada" getauft wurde.