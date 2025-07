Ciao, Berlusconi: Italien-Klub bekommt neuen Besitzer

Die Familie des 2023 verstorbenen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zieht sich aus dem Fußballgeschäft zurück.

Die Erben haben den Fußballclub AC Monza dem US-Fonds Beckett Layne Ventures verkauft. Der Vertrag wurde am Dienstag in Mailand unterzeichnet.

In einer ersten Phase übernimmt der US-Fonds eine 80-prozentige Beteiligung an dem in die Serie B abgerutschten Verein. Der restliche Anteil soll in einem Jahr übernommen werden. Der Deal beträgt 45 Mio. Euro, berichteten italienische Medien. Beckett Layne Ventures ist ein finanzieller Partner und strategischer Berater für Unternehmen in den Bereichen Sport, Medien und Unterhaltung, teilte die Holding der Familie Berlusconi, Fininvest, mit. Diese war bis zum Verkauf Eigentümer von Monza.

Berlusconi von 1986 bis 2017 Milan-Eigentümer

Berlusconi war von 1986 bis 2017 Eigentümer des Spitzenclubs AC Milan. 2018 hatte er Monza übernommen, anschließend stieg der Club erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A auf. Nach drei Jahren in der Topliga ist Monza am Ende der vergangenen Saison in die zweite Liga abgerutscht.