Football-Hoffnung tritt mit Lederhose in Raimanns Fußsstapfen

Am 4. August hebt das heimische Football-Talent Julian Novacek in die USA ab, wo er in den nächsten zwei Jahren an einer High School versucht, sich seinen großen Traum zu verwirklichen.

Vor wenigen Tagen unterschrieb mit Bernhard Raimann der erste gedraftete österreichische Football-Spieler seine Vertragsverlängerung bei den Indianapolis Colts, die ihm bis zu 100 Millionen Dollar einbringen kann. Am Montag, den 4. August, fliegt ein 16-jähriger Niederösterreicher in die USA, wo er sich die nächsten zwei Jahre auf einer High School in West Virginia für einen Platz am College bewerben will.

Julian Novacek ist Offensive Tackle, dieselbe Position, auf der Raimann zu den Top-Spielern der besten Football-Liga der Welt geworden ist. Der Niederösterreicher aus Fuchsenbigl in Niederösterreich ist trotz seiner jungen Jahre bereits 1,88 Meter groß und bringt stolze 112 Kilogramm auf die Waage. Einige Kilo davon legte er aber erst in den letzten Monaten zu, seit er mit Sicherheit weiß, dass er einen Platz auf der High School erhalten wird. "Ich habe viel in der Kraftkammer aufgebaut und noch mehr gegessen", erklärt der ehemalige Jugendspieler der Danube Dragons im Gespräch mit oe24.

Mit American Football hat er im Alter von acht Jahren begonnen, den Traum seiner großen Leidenschaft im Mutterland der Weltsportart nachzugehen, verfolgt der Teenie-Koloss seit einigen Jahren. Novacek: "Die Entscheidung, die Heimat zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Aber die Erfahrung ist es wert, denn nicht jeder 16-Jährige darf sein Hobby im Ausland ausüben, erst recht nicht in den USA."

Schock nach Verletzung

Die High School, die vorerst aus rechtlichen Gründen in den USA noch nicht genannt werden darf, setzt große Stücke auf den Niederösterreicher. 47.000 € im Jahr bekommt er für Wohnung und Schulkosten zur Verfügung gestellt. Kurz vor dem Mega-Deal sorgte aber eine schwere Verletzung für Unsicherheit bei dem Teenie. Beim letzten Saisonspiel im November zog er sich einen Meniskusriss im linken Knie zu. Dennoch rückte die High School nicht von ihm ab und holt ihn. Dafür wiederholt Novacek heuer sogar einen Jahrgang, damit er zwei Jahre in den USA bleiben kann.

Große Ziele hat er dennoch keine. "Ich möchte alles Schritt für Schritt machen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt von der NFL träume. Ich muss mich erst einmal auf der High School beweisen. Ich setze mir immer kleinere Ziele, um auf ein Großes hinzuarbeiten", bleibt das Ausnahme-Talent bescheiden. Dennoch ist für ihn klar, dass er länger in den Staaten bleiben will: "Ich möchte jetzt mal was reißen und hoffe dann, einen Platz am College zu bekommen."

Offen für Positionswechsel

Anders als der heimische NFL-Pionier Raimann, der als Tight End in die USA kam und dann auf die Position des Left Tackle umgeschult wurde, ist Novacek bereits gelernter Offensive-Liner. Er kann sich aber auch vorstellen, in Zukunft eine andere Position zu lernen, sollten ihm die Coaches dort mehr Potenzial zutrauen. "Ich habe in der Jugend auch als Linebacker gespielt. Ich will es schaffen und bin bereit, dafür alles zu geben", freut sich die Zukunftshoffnung auf die Eindrücke in den USA.

Besonders dankbar ist er seinen Trainern, die ihn aufgebaut haben und seiner Familie, die ihn bei seinem großen Traum unterstützt. Seine Mutter Alexandra hat ihn dafür extra vorbereitet. "Ich bin prinzipiell sehr faul gewesen. Oft hat mich meine Mutter motivieren müssen. Das habe ich da drüben nicht mehr", lacht Julian und führt weiter aus: "Die letzten zwei Monate vor dem Abflug musste ich mir dann auch zu Hause alles selber machen. Wäsche waschen, kochen, Geschirr waschen, damit ich lerne, selbstständig zu leben."

Toast mit Ei und Lederhose

Die großen Kochkünste konnte er sich in der Zeit noch nicht aneignen, aber er nimmt sich ein paar Rezepte für gute Hausmannskost mit in die USA, gesteht er: "Am besten kann ich derzeit noch Toast mit Ei, aber das wird noch." Bis er in der Küche klassische Hausmannskost hat, gibt es dennoch ein Stückchen Heimat in Übersee. "Ich habe mir gedacht, dass ich mir auf jeden Fall meine Lederhose mitnehmen will", lacht er.

Doch ganz auf sich alleine gestellt wird er nicht sein. Seit einem Jahr ist ein Freund bereits ebenfalls in den USA, der die High School schon kennt. Obendrein bekommt er in den ersten Wochen einen Mentor von der Schule zur Verfügung gestellt, damit er sich besser einleben kann. So kann er sich voll auf seinen großen Traum und eine erfolgreiche Schulzeit konzentrieren.

Als Bernhard Raimann von den Vienna Vikings nach Amerika wechselte, verkündete Wikinger-Präsident Karl Wurm, dass "der Bernhard für ein Jahr in die USA gehen wird" und er kam bislang nur auf Besuch wieder. Bleibt zu hoffen, dass sich Julian Novacek mit seiner Lederhose ebenfalls in die Herzen der US-Footballer spielen wird.