Emotionale Rückkehr bei den Vikings

Am Deadline Day der ELF hat sich bei den Vienna Vikings noch einiges getan, vor allem eine Nachricht lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Seit gestern geht nichts mehr in der ELF. Die Kader für die finale Phase der besten Football-Liga Europas stehen. Am Mittwoch verkündeten die Vienna Vikings die letzten Kaderveränderungen vor dem Saisonendspurt. Ein Name überrascht dabei alle Fans und Beobachter.

Vorab ist wichtig zu wissen, dass ab sofort nur noch ein Quarterback ausgetauscht werden kann, sollte der aktive Spielmacher sich nachweislich verletzen. Ansonsten sind zukünftig keine Verpflichtungen mehr möglich. Auch von der Verletztenliste darf niemand mehr genommen werden. Von dort wurden die Defensive Backs Elmeri Laalo und Amani Dennis zurückgeholt.

Eine Legende geht, eine Legende kommt

Die Abwehr-Legionäre Devin Taylor und Viljo Lempinen wurden doch noch entlassen. Weiters muss man auf Andrea Serra, Rocco Zucchelli, Linus Gantar und Vereins-Ikone Florian Grünsteidl verletzungsbedingt für den Rest der Saison verzichten.

Eine andere Legende feiert dafür überraschend ein Kader-Comeback beim ELF-Sieger von 2023. Niemand Geringerer als O-Liner Aleksandar Milanovic streift sich wieder das violette Trikot über. Er hatte eigentlich vor der Saison seine großartige Karriere beendet. Nun dürfte er als Vorsichtsmaßnahme im Fall von Verletzungen doch wieder zu einem Comeback bei seiner alten Liebe überredet worden sein.

© GEPA

Weitere Verpflichtungen der Wikinger sind Leon Balogh, Maximilian Hradecny, Christoph Kellner, Valentin Reißner, Moritz Koschak, Valentin Bader und Matteo Mozanica. Diese Woche geht es für die Vikings am Samstag (14 Uhr) im zweiten von drei Auswärtsspielen in Folge gegen die Wroclaw Panthers in Breslau weiter. Mit einem Sieg wäre den Wienern der Gruppensieg und der damit verbundene Fixplatz im Play-off beinahe nicht mehr zu nehmen.