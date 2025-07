Netz lacht über peinliche ORF-Panne

Der ORF hat am Sonntag mit einer peinlichen Panne für jede Menge Lacher im Netz gesorgt.

Am Samstag und Sonntag standen in der heimischen Football-Liga AFL die Halbfinal-Spiele am Programm. Grund genug für den ORF, die Kracher zu übertragen. Während am Samstag beim Schützenfest der Danube Dragons gegen den entthronten Meister Graz zumindest für den TV-Zuschauer alles reibungslos funktioniert hat, gab es vor dem Klassiker zwischen den Graz Giants und Rekordmeister Vienna Vikings eine peinliche Panne.

Denn sowohl bei der Ankündigung als auch während dem Spiel selbst mussten sich die Fans die Augen reiben. Denn statt des Logos der AFC Vienna Vikings verwendete man für den Hauptstadtverein das Emblem der ELF-Franchise.

© ORF/Screenshot

"Graz hat keine Chance"

Manche User scherzten, dass es so natürlich für die Grazer keine Chance auf den Sieg geben wird. Das ELF-Team zählt zu den Top-Favoriten in der besten Football-Liga Europas und ist semi-professionell geführt. Dem gegenüber dürfen in der AFL nur zwei US-Imports an den Start gehen.

Eben so einer sorgte auch vor dem Halbfinale für Wirbel. Nach einem umstrittenen Quarterback-Wechsel mit Sondergenehmigung des Football-Verbandes AFBÖ setzten sich die Vikings in Graz doch klar durch.

© Vienna Vikings

Am 26. Juli wird das Wiener Derby im Austrian Bowl aus St. Pölten wieder live im ORF übertragen. Bis dahin haben die Verantwortlichen nun Zeit, das richtige Logo herzurichten.