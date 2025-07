Vorwürfe gegen ServusTV: Westenthaler spricht von Zensur-Skandal

Peter Westenthaler ist wütend über einen Vorfall in der österreichischen TV-Landschaft. Eine Auseinandersetzung mit einem "Standard"-Journalisten sei zensiert worden.

ORF-Stiftungsrat und oe24-Talk-Star Peter Westenthaler ist wütend: "Von meinem Auftritt in einer Talkshow bei ServusTV sind wesentliche Teile aus der Sendung geschnitten worden", sagt der Ex-FPÖ-Politiker gegenüber oe24.

So sei seine Kritik an einem "Standard"-Redakteur komplett entfernt worden. Westenthaler wörtlich: „So etwas habe ich noch nie erlebt in meiner jahrzehntelangen Erfahrung im Medienbereich!“

Westenthaler kritisiert Sender

„Von wegen Meinungsfreiheit bei ServusTV! Was für ein unfassbarer Skandal: ServusTV zensuriert mein Eingangsstatement und schneidet Aussagen von mir aus der Sendung“, attackiert Peter Westenthaler den Salzburger Mateschitz-Sender, der ja stets seine Unabhängigkeit betont. Offenbar gibt es dabei Grenzen.

Westenthaler berichtet: „Ich habe den Journalisten des "Standard" Eric Frey angesichts seiner Schönrednerei der Regierung als ,Pressesprecher der Regierung‘ und ,Vertreter der unkritischen Mainstream-Medien‘ bezeichnet, worauf dieser völlig ausgerastet ist und mich beschimpft hat. Das alles wurde zensuriert und ohne mein Wissen einfach rausgeschnitten.“

"Übelste Zensur"

Hat jemand bei ServusTV interveniert? In Talkshows ist es üblich, dass emotional diskutiert wird. Eine Antwort von ServusTV wird nachgereicht, sobald auf die oe24-Anfrage geantwortet wird.

Westenthaler meint: "Das ist die übelste Zensur, die ich je erlebt habe! Ein Megaskandal, der noch ein Nachspiel haben wird! Noch nie wurden in einer freien, demokratischen Diskussion im TV einfach Teilnehmer geschnitten!"

Und er fordert von ServusTV "die Ausstrahlung der gesamten, ungeschnittenen, unzensurierten Sendung!"