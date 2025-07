42:7 - Dragons entthronen Meister Prag mit Machtdemonstration

Die Danube Dragons ziehen mit einer 42:7-Gala gegen Titelverteidiger Prague Black Panthers in den Austrian Bowl ein.

Der erste Final-Teilnehmer der heurigen Austrian Bowl steht fest. Die Danube Dragons ringen Titelverteidiger Prag mit einem überragenden 42:7-Sieg nieder und treffen am Samstag, 26. Juli in St Pölten auf den Sieger zwischen den Graz Giants und den Vienna Vikings. „Wir waren vorbereitet. Einmal haben sie uns überrascht. Alle haben ihre Leistung abgerufen. Sie haben nicht mehr gewusst, was sie machen wollen“, war Coach Florian Pos nach dem Triumph zufrieden.

Die Prager eröffneten das Spiel und zeigten sich ungewohnt aggressiv. Gleich im ersten Spielzug brachte Jakub Wolesky die Gäste nach einem Pass von Norman Douglas in Führung.

Dragons wachgerüttelt

Doch die Dragons ließen sich davon nicht einschüchtern. Mit dem ersten Pass auf Michael Schachermayr sorgte Quarterback Alexander Reischl bei seiner Play-off-Premiere für den Ausgleich. Beim nächsten Ballbesitz war die Defense der Dragons hellwach. Jan Gebhardt konnte einen Norman-Pass abfangen und zum Touchdown retournieren. Mit dem Pick Six ging der Grunddurchgangssieger erstmals in Führung.

Auch nach dem ersten Seitenwechsel diktierten die Wiener das Geschehen. Vor allem Defense-Gigant Camar Kyle lieferte ein wahres Sack-Festival ab. Auch nach einer Interception von Panther Viktor Jenicek ließen sich die Dragons nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor der Pause konnte man nach einem weiteren Reischl-Pass auf Moritz Dungler zum Touchdown sich noch vor der Pause einen 21:7-Vorsprung herausspielen.

Prag zieht alle Register

Die zweite Halbzeit begann härter. Die Prager gaben die Mission Titelverteidigung nicht auf und auch die Dragons wollten früh die Entscheidung erzwingen. Am Ende waren es jeweils die Abwehrreihen, die Oberhand behielten.

Einzig mit einem erfolgreichen Punt-Fake überraschten die Panthers die Wiener. Doch wenig später wechselte nach einer Interception von Chivarro Van Ommeren wieder der Ballbesitz. In weiterer Folge packte Reischl abermals einen Traumpass auf Schachermayer aus, der die Dragons mit 28:7 in Führung brachte. Beim nächsten Ballbesitz der Tschechen war es wieder Van Ommeren, der den Ball abfangen konnte und die Dragons in herausragender Feldposition wieder in Ballbesitz brachte.

Auch diesmal fackelten die Dragons nicht lange und sorgten mit dem Touchdown-Lauf von Matthias Löcker mit 35:7 für die Vorentscheidung. Die Gegenwehr der Panthers war endgültig gebrochen. Nach einer weiteren Interception, die Routinier Matthias Rebl zu einem Touch Down retournierte - sein erster m in der AFL gegen ein anderes Team als die Raiders - war das Spiel endgültig entschieden. Am Ende hatte Clemens Hareter noch Mitleid mit den Gästen und ließ den Ball am Weg zu einem sicheren Touchdown fallen, wodurch die Panthers wieder an den Ball kamen. Doch das änderte nichts mehr am Ergebnis und die Dragons ziehen verdient in den Austrian Bowl ein.

Nächster Halt St. Pölten

Am Sonntag entscheidet sich der Final-Gegner. Coach Florian Pos wünscht sich ein Spiel gegen die Giants: „Wir hatten in den letzten drei Jahren zwei Finale gegen die Vikings, ein neuer Gegner im Austrian Bowl wäre schön.“ Auch für Quarterback Reischl ist die Marschroute klar: „Auf nach St.Pölten. Mir ist egal, gegen wen wir jetzt spielen, wir haben heuer schon gegen beide Gegner gewonnen.“