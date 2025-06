28:3 Dragons sichern sich Grunddurchgangs-Sieg

Die Danube Dragons haben den Grunddurchgang der AFL und damit das Heimrecht im Halbfinale gegen Prag mit einem fulminanten 28:3-Sieg gegen die Salzburg Ducks fixiert.

Auf ungewohntem Heimfeld in der Ravelinstraße begannen die Danube Dragons gegen den AFL-Sechsten aus der Mozartstadt eindrucksvoll. Das Team vom Head-Coach-Duo Michael Hönig/Florian Pos war sowohl offensiv als auch defensiv klar besser. Allerdings mussten die Gäste bereits ab dem zweiten Spielzug auf Quarterback Ian Gehrke verletzungsbedingt verzichten. Doch auch der Angriff rund um Quarterback-Hoffnung Alex Reischl fackelte nicht lange. Nach gerade 3 Minuten warf der Dragons-Spielmacher einen Traumpass auf Receiver Devin Childress zur Führung. Die Defense ließ weiterhin nichts zu. Die Enten konnten erst 3 Minuten vor Ende des ersten Viertels das erste First Down erreichen. Einzig die Verletzung von Abwehr-Gigant Florian Hirsch trübte die Stimmung.

Auch nach dem ersten Seitenwechsel war das Geschehen unverändert. Die Offense konnte den Ball abgebrüht bewegen und so war es Running Back Matthias Löcker, der den Ball in die Endzone tragen konnte und nach einem weiteren Tannert-Extrapunkt auf 14:0 erhöhen konnte. Ducks-Quarterback Noah Steinbichler agierte zwar fehlerfrei, konnte die Dragons-Defense allerdings weiterhin nicht fordern. Nach einem geblockten Field-Goal-Versuch von Tannert 1:05 vor der Pause ging es mit 14:0 in die Kabine.

Ducks punkten nach Schock

Das dritte Viertel begann gleich mit einem Kracher. Dragons-Ass Julian Meidl konnte den Kick-off mit einem starken Return über die rechte Seite direkt nach Wiederanpfiff auf 21:0 erhöhen. Davon wachgerüttelt gelang den Gästen der erste erfolgreiche Drive. Nach einem Field Goal von Quirin Obermayer konnten die Ducks auf 21:3 verkürzen. Die Dragons wollten das Spiel entscheiden, doch kamen nicht weiter. Die Ducks-Angreifer kamen zurück aufs Feld. Doch nach einem weiteren Sack der Dragons, in diesem Fall durch Import Camar Kyle, endete das dritte Viertel.

Auch im Schlussabschnitt gingen die Dragons nicht vom Gas. Ein weiterer starker Drive von der Offense endete beinahe überraschend früh. Doch Childress konnte kurz vor der Endzone gestoppt werden. Das ermöglichte Running Back Michael Ify Zeiler, einen Touchdown zu erlaufen und auf 28:3 zu erhöhen. Von da an wurde es ruhiger. Die Dragons schonten zwar keine Schlüsselspieler, aber verwalteten das Ergebnis und konnten im letzten Spielzug das Spiel mit einer Interception von Ozoh nocheinmal jubeln ehe der Grunddurchgangsieg mit den Fans gefeiert wurde.

Play-off-Duelle stehen fest

Weil die Graz Giants zeitgleich gegen die Raiders Tirol 56:6 gewinnen konnten, stehen die Play-off-Paarungen schon vor dem abschließenden Spiel am Sonntag fest. Die Danube Dragons empfangen in Wien Titelverteidiger Prag, in Graz kommt es zum Kracher zwischen den Giants und den Vikings.

hönig:

Es war ein sehr seriöses Spiel von Anfang an. Wor hatten nur die ersten zwei Drives die Starter am Feld. Ich bin stolz, dass man da keinen Leistungsunterschied gegeben hat.

Zur neuen Rolle nach Armstrong-Abgang: Es macht keinen Unterschied, weil wir es kennen. Wir hatten das schon eine Saison lang und auch in den ersten Wochen heuer. Noch dazu hatten wir eine Woche mehr Zeit uns darauf einzustellen.

„Das Ziel ist erreicht, ein Heimspiel in den Play-offs. Jetzt heißt es Revenche-Game gegen Prag. Wir werden Vollgas trainieren ohne Pause und voll draufgehen, damit Prag weiß, wer die Nummer 1 ist“, kündigt Pos nach Schlusspfiff an, während Hönig vor allem seine Defense lobte, die trotz Rotation „keinen Leistungsunterschied“ erkennen ließ.