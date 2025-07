Football-Hammer: ELF-Boss Esume tritt zurück

Paukenschlag im American Football. Commisioner Patrick Esume tritt zurück.

Seit Wochen bebt es in der besten Football-Liga Europas, aufgrund der scharfen Kritik mancher Vereine an der Geschäftsführung rund um Zeljko Krajicar. Nun kommt es zum nächsten Paukenschlag. Denn Commisioner und Mitgründer Patrick Esume tritt zurück.

Zuletzt hat Vikings-Boss Robin Lumsden noch unterstrichen, dass man keineswegs Kritik an Esume in seiner Rolle üben wollte. Der 51-Jährige begründet den Rückzug "aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen" und er wolle "seine sportlichen Schwerpunkte neu setzen". Bis zum Finale am 7. September wird Esume allerdings weiterhin zur Verfügung stehen.