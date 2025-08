New England Patriots laden heimsiche Flag-Queens in die NFL ein

Tolle Neuigkeiten aus dem heimischen Football. DIe Sieger des U15-Flag-Football-Turniers im Rahmen der Austrian Bowl werden von Kooperationspartner und NFL-Rekordchampion New England Patriots zum NFL-Highlight in London eingeladen.

Dem U15-Flag-Football-Mädchenteam des BRG AU/MS Hopfgarten aus Tirol steht ein großes Highlight bevor. Nachdem sie sich im Rahmen des ersten Flag Football Queens Cup, powered by New England Patriots gegen die Teams der Swarco Raiders und der AFC Vienna Vikings/Panonia Eagles durchgesetzt haben wartet nun die große Belohnung auf sie.

Anfang ktober vertreten sie Österreich in London bei der NFL Flag Football EM. Neben dem Turnierhighlight erwartet die Mädchen ein weiteres unvergessliches Erlebnis: Ein Besuch des NFL-Spiels im Tottenham Stadium, das einen Tag vor dem Flag Football-Turnier stattfindet. Möglich macht das die Partnerschaft zwischen dem sechsmaligen Super Bowl-Sieger der NFL und dem AFBÖ. Überreicht wurde das Flugticket für die Reise nach London von Chris Knower, Business Manager der Patriots in Deutschland und dem Maskottchen Pat Patriot.

Alle Teilnehmerinnen des Turniers erhielten von den Patriots ein exklusives Flag Kit, das unter anderem einen eigenen Flaggen-Gürtel beinhaltete, der bei NFL Flag Wettbewerben verwendet wird. Das Flag Kit soll den Mädchen ermöglichen, ihren Sport künftig auch außerhalb des Vereinstrainings auszuüben und unterstreicht das Engagement der Patriots, junge Talente zu fördern und den Sport in Österreich weiter zu etablieren.

Starke Zusammenarbeit mit NFL-Rekordmeister

"Gemeinsam mit dem AFBÖ wollen wir Football in Österreich weiterentwickeln und noch populärer machen. Das beginnt mit der Nachwuchsförderung im Flag Football. Deshalb unterstützen wir die Mädchen und den AFBÖ gerne bei ihrer Reise nach London und wünschen dem Team für das Turnier in London viel Erfolg", so Knower.

Auch AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck freut sich für unseren Flag-Nachwuchs: "Wir danken unserem Partner, den New England Patriots, die es großzügigerweise möglich machen, die Siegerinnen des Queens Cup zum internationalen U15 Girls Flag Turnier rund um das dort stattfindende NFL Game nach London zu schicken und dort unvergessliche Tage zu erleben. In der aktuellen Situation, in der viel eingespart werden muss, ist gerade die Unterstützung für Mädchensport durch unsere Partner sehr hilfreich."

Österreich kämpft im Oktober um Gold

Am 6. Oktober werden die Mädchen der BRG AU/MS Hopfgarten nun bei der NFL Flag Girls European Championship ihr Heimatland und die Patriots repräsentieren. Auf dem Rasen des Tottenham Stadiums treten sie dann in den Farben des sechsmaligen Super Bowl Champions gegen die besten europäischen Flag Football-Nationen an. Bereits im vergangenen Jahr sorgte Österreichs Auswahl für Furore, als sie den zweiten Platz belegte und sich erst im Finale Gegner Spanien geschlagen geben musste.