Meghans Netflix-Show: Nur ein Abklatsch von Pamela Anderson?

Hat Herzogin Meghan bei Pamela Anderson abgeschaut? Der Verdacht steht im Raum, seit ihre Netflix-Kochshow „With Love, Meghan“ an Pamela Andersons Format „Pamela’s Cooking With Love“ erinnert. Das sagt die "Baywatch"-Ikone.

In der Welt der Kochshows sorgte zuletzt Herzogin Meghan mit ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ für Aufmerksamkeit – und das nicht zuletzt wegen Vergleichen mit Pamela Andersons „Pamela’s Cooking With Love“. Die 58-jährige Schauspielerin wurde bei einem Auftritt in Andy Cohens Talkshow „Watch What Happens Live“ darauf angesprochen, ob sie Meghans Format als eine Kopie ihrer eigenen Show empfinde.

"Sie macht ihr Ding"

Anderson reagierte darauf gelassen und erklärte, sie habe die Serie gar nicht wirklich gesehen und könne keinen Abklatsch erkennen. „Kochshows habe ich ja nicht erfunden“, so Anderson trocken. „Sie macht einfach ihr Ding.“

Meghan zog nach

Andersons Kochshow startete bereits am 24. Februar auf dem kanadischen Sender Flavour Network. Darin zeigt die frühere „Baywatch“-Ikone, wie sie auf ihrer kleinen Farm auf Vancouver Island gemeinsam mit internationalen Köchen pflanzliche Gerichte zubereitet. Die Netflix-Produktion von Herzogin Meghan folgte nur wenige Tage später am 4. März und legt ebenfalls den Fokus auf Kochen, Gartenarbeit und das Bewirten von Gästen – alles im persönlichen Umfeld der Herzogin von Sussex.

Für „With Love, Meghan“ ist bereits eine zweite Staffel in Arbeit, die im Herbst ausgestrahlt werden soll. Diese Entwicklung fällt in eine Zeit, in der das vielbeachtete Netflix-Engagement von Meghan und Prinz Harry, das Berichten zufolge rund 100 Millionen US-Dollar umfasst, im September ausläuft und voraussichtlich nicht verlängert wird.