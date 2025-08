Pommes statt Torte zum 44er: Meghan verrät ihr Geburtstags-Geheimnis

Herzogin Meghan wird heute 44 – und feiert wie gewohnt mit einer Portion Pommes statt Torte. Ein alter Clip zeigt: Diese salzige Geburtstagstradition hat bei ihr System.

Wenn es um kulinarische Vorlieben geht, beweist Herzogin Meghan (44) immer wieder Mut zum Außergewöhnlichen. Schon in ihrer Netflix-Sendung With Love, Meghan sorgte sie für Aufsehen, als sie Champagner zu frittiertem Hendl kombinierte – für sie die „perfekte“ Mischung. Ein wiederentdeckter Videoclip aus ihrer Zeit als Schauspielerin bei Suits offenbart nun eine weitere, nicht minder kuriose Essgewohnheit der Herzogin – und zwar zu ihrem Geburtstag.

Das kurze Video, das ein User auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilte, zeigt Meghan in einer professionellen Küche im Gespräch mit einem Koch, der gerade Pommes frittiert. Als das Thema auf Geburtstagsfrühstück kommt, verrät sie lachend, dass sie an ihrem Ehrentag am liebsten Pommes – garniert mit einer Kerze – genießt. Schokolade oder Kuchen? Fehlanzeige. „Ich bin einfach kein Fan von Süßem“, erklärt sie ihre ungewöhnliche Wahl.

Kein Scherz

Dass es sich dabei nicht um einen spontanen Scherz handelt, belegt ein eingeblendeter Instagram-Post aus dem Jahr 2012, auf dem eine Portion Pommes zu sehen ist – versehen mit dem Kommentar „Birthday fries“ und dem Hashtag #Tradition.

Schon früher bekannte Meghan in einem Interview mit Delish, dass Pommes ihr „Laster“ seien. Auch ihre Vorliebe für Wein hielt sie nicht geheim. Sollte sie heute also zum Frühstück ein Glas Wein bevorzugen, könnte sie gleich zu ihrem eigenen Produkt greifen: Seit Anfang Juli ist ihr „As Ever“-Rosé im Handel erhältlich.

Wer also denkt, dass royale Geburtstage immer mit Champagner und Torte gefeiert werden, wird bei Herzogin Meghan eines Besseren belehrt – bei ihr kommen Pommes auf den Tisch.