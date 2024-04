× Game of Thrones: der süße Knirps Dexter Sol Ansell bremst »Jon Snow« aus

Kit Harrington muss weiter auf sein "Game Of Thrones" Spin-off als "Jon Snow" warten: HBO zieht die neue Serie "Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" mit Jungstar Dexter Sol Ansell vor.

2019 ging die mit Awards-überhäufte Kult-Serie "Game Of Thrones" nach 73 Folgen mit einem eher enttäuschenden Finale zu Ende. Nach der 2022 gestarteten Vorgeschichte "House of the Dragon", die ab September in die zweite Staffel geht, sollte nun eigentlich auch Jon Snow ein Spin-off bekommen. Doch für Kultschauspieler Kit Harrington heißt es nun warten. Denn HBO hat nun völlig überraschend ein ganz neues GoT-Projekt präsentiert: die neue Serie "Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" mit dem erst neun-jährigen Jungstar Dexter Sol Ansell als (Mini-)Held.

© HBO ×

© Getty Images ×



Ansell, der schon im "Tribute-von-Panem-"Film "The Ballad of Songbirds and Snakes" die Herzen eroberte, spielt den Knappen Egg, der den sogenannten Heckenritter „Duncan,the Tall“ (Peter Claffey) auf zahlreichen Abenteuer in den Sieben Königslanden begleitet.

Die für 2025 geplante Serie spielt gut 80 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus „Game of Thrones“ und liefert – zumindest in der Buchvorlage von George R.R. Martin - ein großes Geheimnis: der kleine Begleiter ist ein echter Spross der Targaryen-Familie ist und wird als später als „Aegon V.“ auch für viele Jahre auf dem Eisernen Thron sitzen.