Welser Messefrühling in den neuen Hallen
Start Messejahr

Welser Messefrühling in den neuen Hallen

29.01.26, 09:47
Wels eröffnet Ende Februar die neugebauten Messehallen.  

Wels. Das Bike Festival Austria eröffnet am 31. Jänner das Messejahr in Wels - zeitgleich findet eine Bogensportmesse und das Fishing Festival statt. 

Mit Fertigstellung der neuen Messehalle 22 bekommt die Energiesparmesse 2026 eine neue Location. Vom 26. Februar bis 1. März präsentiert sich der Bau-Bereich erstmals in der 9.200 m² großen Halle. Premiere: Als integraler Bestandteil der Energiesparmesse zeigen die E-Car Days von 25. Februar bis 1. März Elektromobilität in ihrer ganzen Vielfalt.  

Von 27. bis 29. März startet Blühendes Österreich in ein neues Kapitel: Die Gartenmesse zieht erstmals ins moderne Messegelände West. Besucher profitieren von einem gemeinsamen Ticket und können auch wieder die Messe „Urlaub & Ausflug“ besuchen.

Von 2. bis 3. Mai wird die Messe Wels bei der Austria Comic Con zu Österreichs größter Bühne für Fans von Comics, Filmen, Serien und Gaming.

