Es werden Vorstellungen und Wünsche für die Tourismusregion inklusive Kirchschlag gesammelt - von Zwergerlfasching für Erwachsene in der Grottenbahn bis Fortsetzung der „Take a risk, visit Linz“-Videos.

Linz. Linz Tourismus startet große Bürger-Umfrage zur Wahrnehmung und Akzeptanz

von Tourismus. In den nächsten Tagen landet die Information in den Briefkästen aller

Haushalte in Linz, Ansfelden und Kirchschlag.

Mit der Destinationsstrategie 2030 hat Linz Tourismus Anfang des Jahres neue Wege

eingeschlagen – und damit kein starres Papier erschaffen, sondern eine Strategie, die sich

ständig weiterentwickelt. Nach ersten Beteiligungsformaten folgt nun der nächste Schritt:

eine breit angelegte Bewusstseinsstudie, die möglichst viele Stimmen erreicht. Die

Ergebnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung von Maßnahmen, Angeboten und der

Kommunikationsstrategie ein.

„Wir laden alle ein, mitzugestalten und verstehen uns nicht nur als Drehscheibe für Gästevon außen, sondern auch als Impulsgeber für Bürger. Darum versuchen wir überunterschiedliche Formate, diese Gruppe so gut wie möglich miteinzubeziehen“, sagt LinzTourismus Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil. Unter den Teilnehmern wird u.a. eine Abend-Schifffahrt verlost.