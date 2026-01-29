Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Bilanz 2025

KTM-Mutter Bajaj Mobility: Umsatz fast halbiert

29.01.26, 06:45
2026 soll Konzentration auf das Motorrad-Kerngeschäft bringen  

Die Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, hat zwar 2025 fast die Hälfte des Umsatzes verloren. Dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber laut am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen, wie Bajaj mitteilte. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro.

Das Eigenkapital betrug 385 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote stieg auf 24,3 Prozent, teilte das Unternehmen mimt. Die Nettoverschuldung sank auf 798 Mio. Euro. Ende 2025 hatte Bajaj Mobility 3,782 Mitarbeiter. 2026 soll es durch die Konzentration auf das Motorrad-Kerngeschäft, "Effizienzsteigerung durch Kostenreduktion" sowie eine "deutliche Umsatz- und Absatzsteigerung" geben.

