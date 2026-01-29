Alles zu oe24VIP
Edwyn Collins
© Fenella_Lorimar

Tickets gewinnen

Edwyn Collins kommt auf Farewell-Tour in den Posthof

29.01.26, 09:17
Mit popmusikalischer Leichtigkeit, lebensphilosophischer Wucht und dem brandneuen, 10. Album dreht der Schotte mit dem Welthit ("A Girl like you") "a last lap around Europe". 

Linz. Mit "A Girl Like You" landete Edwyn Collins 1995 einen Welthit. Zehn Jahre später der Schock: Der schottische Musiker erlitt innerhalb weniger Tage zwei Schlaganfälle. Mit unglaublicher Willensanstrengung kämpfte er sich ins Leben zurück. Ans Aufgeben dachte Edwyn Collins nie, er veröffentlicht seit damals wieder regelmäßig Alben.Kürzlich erschien das zehnte Werk von Edwyn Collins mit dem Titel "Nation Shall Speak Unto Nation".Am Freitag, 30. Jänner, präsentiert Edwyn Collins auf seiner Farewell-Tour "A Last Lap Around Europe" das Album live im Linzer Posthof. Beginn: 20 Uhr. oe24 verlost Tickets unter gewinnen@oe24.at

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

