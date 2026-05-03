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Noam Bettan
© Facebook

Noam Bettan gelandet

Hochsicherheits-Alarm: Erste ESC-Probe für Israel

03.05.26, 13:05
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Bereits am 1. Mai ist die israelische Delegation zum Song Contest in Wien gelandet. Viel mehr weiß man - aus Sicherheitsgründen - aber nicht über Noam Bettan und sein Wien-Programm.

Am Sonntag wurde die Wiener Stadthalle erstmals zur Hochsicherheitszone, als um 11.50 Uhr die erste Probe für Israel auf dem Programm stand. Noam Bettan landete bereits am Freitag in Wien, verzichtete aber im Gegensatz zu anderen Teilnehmern auf Sightseeing und Fan-Fotos. Einzige die Probe absolvierte der gegen Mittag, bevor er wieder bestens abgeschirmt in Richtung Unterkunft verschwand. Wo genau die israelische Delegation untergebracht ist, zählt zu den am besten gehüteten Geheimnissen des Song Contest. Zu groß ist die Gefahr für den Teilnehmer aus Israel. Einzig ein Video mit seiner Entourage postete Noam vor der Wiener Stadthalle.

Noam Bettan

Noam Bettan

© Facebook

Bühnen-Show im Diamant-Look

Ein riesiges diamantförmiges Objekt mit verspiegelter Außenseite ist das zentrale Element seiner Show. Im Inneren des Kristalls startet seine Performance. Bettan trägt eine schwarze Lederjacke über einem schwarzen Shirt und schwarze Hose. Flankiert von insgesamt fünf Tänzern spult er seinen Song "Michelle" professionell ab. Nach seinem Auftritt ging es für ihm im Auto-Konvoi wieder zu seiner Unterkunft.

Erste Foto der Favoriten

Linda Lampenius x Pete Parkkonen 

Linda Lampenius x Pete Parkkonen 

© Sarah Louise Bennett & Corinne Cumming / EBU

Linda Lampenius x Pete Parkkonen 

Linda Lampenius x Pete Parkkonen 

© Sarah Louise Bennett & Corinne Cumming / EBU

Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Linda Lampenius x Pete Parkkonen

© Sarah Louise Bennett & Corinne Cumming / EBU

Finnland durfte bereits am Samstag proben und erste Fotos zeigen nun, worauf sich die Fans in Wien freuen können. Feuer und Drama stehen im Mittelpunkt der Show von Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit ihrem Hit "Liekinheitin", der bei den Buchmachern als absoluter Favorit gehandelt wird.

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