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FPÖ-Delegation in Peking: Landbauer auf China-Mission
© FPÖ NÖ

Diplomatie

FPÖ-Delegation in Peking: Landbauer auf China-Mission

27.05.26, 10:13
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Pfingstmontag, Abflug ins Reich der Mitte: Eine hochrangige FPÖ-Delegation ist nach China gereist - angeführt von Bundesparteiobmann-Stellvertreter und Niederösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer. 

Mit dabei: der ehemalige Staatssekretär und Nationalratsabgeordnete Herbert Fuchs, FPÖ-Niederösterreich-Klubobmann Reinhard Teufel sowie Gernot Darmann, Obmann der bilateralen parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-China. Erste Station: die chinesische Hauptstadt Peking.

FPÖ-Delegation in Peking: Landbauer auf China-Mission
© FPÖ NÖ

Der Dienstag hatte es gleich in sich

FPÖ-Delegation in Peking: Landbauer auf China-Mission
© FPÖ NÖ

Die Delegation traf zunächst Chen Siqing, den stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, danach folgte ein Meeting mit Wang Ruihe, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Rechtsarbeit des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Zwischendurch blieb sogar Zeit für einen Besuch der berühmten Verbotenen Stadt - ehe der Tag bei einem gemeinsamen Essen mit Zhang Guangping, stellvertretender Generaldirektor für westeuropäische Angelegenheiten der IDCPC, ausklang.

Landbauer zieht eine klare Linie

FPÖ-Delegation in Peking: Landbauer auf China-Mission
© FPÖ NÖ

Österreich und China verbinde eine über Jahrzehnte gewachsene Partnerschaft, die auf gegenseitigem Respekt, Harmonie, Vertrauen und Stabilität beruhe. Persönliche Begegnungen seien dabei von größter Bedeutung - denn nur so lasse sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern wirklich vertiefen und für die Zukunft festigen. Die FPÖ setzt damit ein deutliches Signal: Man will den Dialog mit Peking nicht nur aufrechterhalten, sondern aktiv ausbauen.

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