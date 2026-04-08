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LASK verkündet Partnerschaft mit Königsklassen-Sieger
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Langfristig

LASK verkündet Partnerschaft mit Königsklassen-Sieger

08.04.26, 17:12
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Der österreichische Bundesligist LASK und der niederländische Topclub Ajax Amsterdam haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart.

Ajax gilt als einer der besten Ausbildungsvereine in Europa, von der Expertise des vierfachen Champions-League-Siegers und niederländischen Rekordmeisters in Trainingsmethodologie, Talentförderung und Scouting soll künftig auch der Linzer Traditionsverein profitieren.

"Die enge Zusammenarbeit mit einem Club, der eine große Geschichte mit Weltklasse-Expertise in der Spielerentwicklung und der Integration junger Talente auf höchstem Niveau verbindet, ist eine großartige Chance, uns weiterzuentwickeln", wurde LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber in einer Aussendung am Mittwoch zitiert.

Der LASK wird Mitglied in einem großen Netzwerk, Ajax hat Partnerclubs in Mexiko (CF Pachuca, Club Leon), Spanien (Real Oviedo), Italien (Como 1907) oder Japan (Gamba Osaka). Außerdem gaben die Linzer bekannt, über die Raiffeisen Arena jährlich 128,8 Millionen Euro an regionalökonomischen Effekten für die Stadt sowie das Land Oberösterreich zu generieren.

Dies ergab laut Clubangaben eine Studie des deutschen Unternehmens SLC Management. Über 20 Mio. Euro machen demnach Gastronomie und Hotellerie aus. Mehr als 78.000 Übernachtungen durch die Spiele sowie den täglichen Betrieb und Events in der Arena seien im Jahr 2024 zu verzeichnen gewesen.

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