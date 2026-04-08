Barcelona jagt gegen Atletico das Halbfinal-Ticket

In der Champions League fliegen die Funken: Der FC Barcelona bittet Atletico Madrid zum rein spanischen Viertelfinal-Kracher. Während Barca auf einer Erfolgswelle reitet, kämpft Madrid gegen die Krise.

Der spanische Kracher im Viertelfinale der Königsklasse steigt am Dienstag (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Barcelona. Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in dieser Saison. Die Vorzeichen am Verteilerkreis der katalanischen Metropole sind klar verteilt: Barca strotzt nach neun Pflichtspielen ohne Niederlage vor Selbstvertrauen. Acht dieser Partien konnten die Katalanen gewinnen, darunter auch das psychologisch wichtige 2:1 gegen Atletico in der Liga am vergangenen Samstag.

Atletico Madrid in der Ergebniskrise

Ganz anders sieht die Welt bei der Truppe von Diego Simeone aus. Die Madrilenen reisen als Tabellennachzügler in Sachen Form an: Drei bittere Niederlagen in Folge stehen für Atletico aktuell zu Buche. Doch unterschätzen darf man die "Colchoneros" nie. Dass sie wissen, wie man Barcelona wehtut, bewiesen sie im Pokal. Dort kegelten sie Barca nach einem fulminanten 4:0-Hinspielsieg aus dem Wettbewerb, obwohl das Rückspiel knapp verloren ging.

Flick fordert bedingungslosen Druck

Barca-Coach Hansi Flick stellt seine Mannschaft auf zwei extrem emotionale Partien ein. Der Deutsche lässt keine Ausreden gelten und verlangt von seinen Stars volle Konzentration über die gesamte Spielzeit. "Wir müssen unser Spiel durchziehen. Wenn wir das nicht machen und keinen Druck ausüben, fällt es unseren Gegnern leicht, die Räume zu nutzen", warnte Flick seine Elf vor dem Anpfiff.

Historischer Vorteil für die Katalanen

Die Statistik spricht in der Champions League eine deutliche Sprache für den FC Barcelona. Sowohl 2014 als auch 2016 behielten die Blaugrana im Viertelfinale gegen Atletico die Oberhand. Insgesamt blicken die beiden Klubs auf eine gigantische Historie von 250 Duellen zurück. Davon konnte Barcelona 115 Siege für sich verbuchen, während Atletico Madrid 78 Mal als Gewinner vom Platz ging.