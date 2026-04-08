Verliert Ilzer seinen Top-Kicker an Liverpool?

Christian Ilzers Hoffenheimer sind definitiv die größte Sensation in der aktuellen Bundesliga-Saison, dementsprechend groß ist auch das Interesse an den Leistungsträgern der TSG. Bei einem Youngster klopft nun sogar ein ganz großer Name an: Liverpool.

Die Reds befinden sich diese Saison in einer handfesten Krise, Arne Slots Stuhl wackelt nicht erst seit gestern - mit dem Viertelfinale-Kracher gegen PSG als nächste Zerreißprobe. Doch nicht alle Facetten liegen in den Händen des Niederländers, denn auch der Kader weist klare Lücken auf.

Eine der eklatantesten Lücken ist das fehlende Tempo auf den Flügeln. Mohamed Salah konnte seine Wunder-Saison aus dem letzten Jahr nicht wiederholen, auch deshalb kündigte er vor kurzem seinen Abgang im Sommer an.

Reds jagen Bundesliga-Duo

Daher läuft die Suche nach den Nachfolgern an der Mersey auf Hochtouren. Ausgerechnet einer von Ilzers Schützlingen soll dabei laut "SportBild" ganz oben auf der Liste auftauchen: Bazoumana Toure. Der 20-Jährige kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und bringt den gewünschten Speed und die Fähigkeiten im 1-gegen-1 mit.

Mit zwei Toren und starken elf Vorlagen in nur 24 Bundesliga-Spielen bewies der Ivorer auch seine Reife. Laut dem Bericht will Hoffenheim die im Februar 2025 an Hammarby vervierfachen: aus zehn Millionen werden 40 Millionen Euro. Eine mickrige Summe für einen Premier-League-Klub.

Saisonverlauf entscheidend

Vor allem wenn man auf einen anderen Bundesliga-Spieler blickt, den der LFC zu sich locken will: RB Leipzig Yan Diomande. Ebenfalls von der Elfenbeinküste und noch ein Jahr jünger, stehen hier bereits 100 Millionen Euro im Raum.

Viel wird wohl auch davon abhängen, ob Liverpool im kommenden Jahr in der Champions League spielt. Aktuell befinden sich Szoboszlai und Co. auf dem fünften Platz, was für die Königsklasse reichen würde. Der Vorsprung auf Platz acht - Lokalrivale Everton - beträgt aber nur drei Punkte.