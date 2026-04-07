Bundesliga-Klub denkt über Woltemade-Transfer nach

Borussia Dortmund bereitet sich aktuell auf einen möglichen Abgang ihres Stürmers Serhou Guirassy vor. Dabei stehen vor allem zwei Namen auf der Liste.

Beim BVB steht im kommenden Sommer ein großer Umbruch an. Vor allem in der Offensive wird sich einiges tun. Torjäger Serhou Guirassy will die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen. Derzeit werden zwei Namen als sein möglicher Nachfolger gehandelt.

Laut der "Bild" könnte einer dieser Spieler Newcastle-Star und Ex-Bayern-Flirt Nick Woltemade sein. Der BVB soll die aktuelle Lage rund um den DFB-Star ganz genau beobachten. Der 1,98 m-Riese konnte mit einem guten Start die Fans beeindrucken, doch mittlerweile setzt sein Trainer Eddie Howe ihn weniger im Sturmzentrum ein.

Woltemade will sich durchsetzen

Aus der Sicht der Magpies kommt nur eine Leihe in Frage. Sie zahlten im Sommer 2025 rund 95 Millionen Euro an den VfB Stuttgart und gaben Woltemade einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Ebenfalls soll Woltemade kein Interesse an einem vorzeitigen Abschied aus Newcastle haben. Derzeit möchte sich der DFB-Star nur über seinen Verein und die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft Gedanken machen.

Ilzer-Schützling Top-Favorit

Wie die "Bild" auch berichtet, ist aktuell Ilzer-Schützling Fisnik Asllani der Topkandidat. Sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft noch bis 2028. Doch darin befindet sich auch eine festgeschriebene Ablösesumme, wodurch der 23-Jährige den Verein vorzeitig verlassen kann. Für den BVB soll die Summe 30 Millionen Euro betragen.

Der Ex-Austrianer konnte in der bisherigen Saison schon 16 Scorerpunkte in 27 Partien sammeln. Auch der FC Barcelona soll an einer Verpflichtung interessiert sein. Weiteres sind die Premier-League-Teams FC Chelsea und Tottenham Hotspur an ihm dran. Ein Verbleib bei Hoffenheim sei ebenfalls "eine ernsthafte Option".