Liverpool jagt Revanche gegen Favorit Paris SG

Liverpool brennt auf Rache: Im Viertelfinal-Kracher der Champions League fordern die Reds heute den Titelverteidiger Paris Saint-Germain und wollen die bittere Pleite aus dem Vorjahr vergessen machen.

Das Mega-Duell im Viertelfinale der Königsklasse steigt heute (21:00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) in St. Denis. Paris St. Germain geht als klarer Favorit in die Partie, nachdem sie die Engländer bereits 2025 auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale eliminiert haben. Während PSG in der Ligue 1 souverän auf Titelkurs steuert, ist die Champions League für Liverpool die letzte reale Chance, die Saison noch mit einer Trophäe zu retten.

Angstgegner für englische Klubs

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache gegen die Mannschaft von Arne Slot. Paris hat die letzten sechs Spiele gegen Teams von der Insel nicht verloren und dabei satte fünf Siege gefeiert. In der laufenden Saison fertigten die Franzosen Chelsea im Achtelfinale mit einem Gesamtscore von 8:2 ab. Bereits im Vorjahr mussten neben Liverpool auch Aston Villa und Arsenal die Segel gegen den französischen Primus streichen.

Trainer Arne Slot am Schleudersitz

Bei den Reds herrscht nach der 0:4-Klatsche im FA-Cup gegen Manchester City am vergangenen Samstag Weltuntergangsstimmung. In der Premier League liegt das Team rund um Dominik Szoboszlai nach 31 Runden nur auf dem enttäuschenden fünften Tabellenplatz. Trainer Arne Slot, dessen Vertrag eigentlich bis 2027 läuft, steht massiv unter Beschuss. Englische Medien wie die Daily Mail schreiben bereits, der Coach schlafwandle seiner Entlassung entgegen.

Statistik macht Liverpool Hoffnung

Trotz der Krise gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Fans aus Anfield. Es ist erst das zweite Mal seit 2007, dass Liverpool die Chance hat, einen amtierenden Titelverteidiger aus dem Bewerb zu werfen. Zudem scheiterten vier der letzten fünf Champions-League-Sieger bereits im Viertelfinale der Folgesaison. PSG-Coach Luis Enrique stapelt vor dem Hinspiel dennoch tief und weigert sich, trotz vier Pflichtspielsiegen in Serie, eine Favoritenrolle anzunehmen.

Alles oder nichts in Frankreich

Ein Remis scheint am heutigen Abend fast ausgeschlossen zu sein. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass keine der letzten 31 Partien von Liverpool in der Königsklasse unentschieden endete. Die Bilanz weist 22 Siege und neun Niederlagen auf. Für Slot und seine Truppe geht es nach der bereits 15. Pflichtspielniederlage in dieser Saison um weit mehr als nur den Aufstieg, es geht um den kompletten Turnaround eines einstigen Top-Klubs.