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Stöger & Helm
© Gepa (Fotomontage)

Peter Linden

LINDEN LIVE: Keine Titelpflicht für Helm

10.04.26, 23:30
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Die Austria setzt ein klares Zeichen für die Zukunft: Trainer Stephan Helm bleibt langfristig. Vor dem Derby gegen Rapid geht es nun um mehr als nur Prestige – eine besondere Serie rückt in den Fokus. 

Am 43. Geburtstag von Trainer Stephan Helm machte Austrias Sportvorstand Thomas Zorn Freitagmittag die Vertragsverlängerung mit ihm bis 2028 offiziell: „Wir bewegen uns in die richtige Richtung, da ist Kontinuität sehr wichtig“, behauptete Zorn. Helm war vor zwei Jahren der Kandidat der Investorengruppe um Zorns Vorgänger Jürgen Werner, jetzt bestätigte ihn der Aufsichtsrat einstimmig.

Derby-Hattrick in Sicht

Helm versicherte, die Austria bekomme jetzt einen besseren Trainer als vor zwei Jahren, die Erfahrungen aus einer sehr intensiven Zeit verhalfen ihm dazu. Die Austria hatte für ihn immer Priorität: „Wir werden die Ambitionen nach oben schrauben, nicht stagnieren.“ Ein Titelgewinn wurde klugerweise nicht prophezeit. Austria wird weiterhin ein geringeres Budget als Salzburg, Sturm Graz, LASK oder Rapid haben, daher bedeutet es eine große Herausforderung, noch etwas zu bewegen, wie es Helm sich vorgenommen hat.

Sollte die Austria Sonntag auch das dritte Derby dieser Saison gewinnen, hätte Helm schon einen Schritt in diese Richtung gemacht. Denn zuletzt gelang dies in der letzten Meistersaison der Austria vor 13 Jahren. Ein Spieler aus dieser Mannschaft, Alexander Grünwald, vergrößert künftig als Individualtrainer den Staff von Helm. Der Meistermacher von damals feiert am Tag vor dem Derby seinen 60. Geburtstag. Zugleich ist Stöger der letzte Trainer, unter dem Rapid zwei Auswärtsspiele hintereinander gewann.

Horn hat mit Hoff Thorup nie verloren 

Am Beginn dieser Saison. Ob Sonntag Hoff Thorup gleichziehen kann? Beim grün-weißen Medientermin, der eine Stunde nach dem violetten begann, hörte man ähnliche Worte wie zuvor beim Erzrivalen: Das Selbstvertrauen ist trotz der letzten Niederlage nicht gebrochen, man sei sehr gut vorbereitet, um den Matchplan umzusetzen. Einen speziellen Grund wusste Rapids deutscher Verteidiger Horn: Rapid hat unter Thorup noch nicht verloren, wenn er spielte. In den letzten neun Auswärtsderbys gewann Rapid nur einmal - unter Interimstrainer Kulovits 2:1 im Mai 2025 durch ein Kopftor von Joker Kara. Von der damaligen Mannschaft fehlen Sonntag aber fünf.

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