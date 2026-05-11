Fans schockiert: Star-Wars-Legende verstorben

Trauer in der Filmwelt: Der britische Schauspieler Michael Pennington, bekannt als Moff Jerjerrod aus dem Star Wars-Universum, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Michael Pennington verstarb bereits am Sonntag, wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtete. Eine genaue Todesursache des Film- und Theaterschauspielers wurde bisher nicht offiziell kommuniziert. Der gebürtige Engländer hinterlässt einen Sohn aus seiner früheren Ehe mit der Schauspielerin Katherine Barker.

Weltberühmt durch Star Wars

Seine wohl markanteste Rolle verkörperte Pennington in „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Als Moff Jerjerrod war er für die Überwachung des Baus des zweiten Todessterns zuständig. Besonders in Österreich und bei Fans weltweit bleibt die Szene unvergessen, in der er sichtlich nervös dem Sith-Lord Darth Vader gegenübersteht. Vader warnte ihn damals mit dem ikonischen Satz, dass der Imperator weniger verzeihend sei als er selbst.

Karriere bei Royal Shakespeare

Der am 7. Juni 1943 in Cambridge geborene Pennington blickte auf eine beeindruckende Laufbahn zurück. Bereits 1964 startete er als Statist bei der renommierten Royal Shakespeare Company in England durch. Nur ein Jahr später war er in der BBC-Miniserie „Der Rosenkrieg“ zu sehen. Insgesamt wirkte der Charakterdarsteller im Laufe seines Lebens in mehr als 70 verschiedenen Filmrollen mit.

Abschied von einer Legende

Mit Pennington verliert die Schauspielwelt ein echtes Urgestein des britischen Theaters und des internationalen Kinos. Er schaffte es, trotz einer Vielzahl an Engagements, vor allem durch seine Darstellung des pflichtbewussten, aber unter Druck stehenden Imperialen das Sci-Fi-Genre nachhaltig zu prägen. Seine Fans werden ihn als festen Bestandteil der Star Wars-Saga in Erinnerung behalten.