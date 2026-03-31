Senioren-Partie: Sergio Agüero verletzt sich schwer

In seiner aktiven Karriere hatte Sergio "Kun" Agüero immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, musste seine Karriere sogar wegen Herz-Rhythmus-Problemen beenden. Nun verletzte sich der 37-Jährige bei einer Ü35-Partie schwer und muss operiert werden.

260 Tore in 390 Spielen, das war die irre Bilanz des Argentiniers bei Manchester City, wo er als eine der größten Klub-Legenden einging. Auch für Atletico Madrid und am Ende den FC Barcelona war er im Einsatz.

Bei den Katalanen musste er seine Karriere wegen Herzproblemen 2021 beenden. Nun kickte der 37-Jährige bei einer Ü35-Partie seines Jugendklubs Independiente mit. In einem Duell mit River Plate ging Agüero aber unter Schmerzen zu Boden.

Achillessehnenriss bei Agüero

Mit- und sogar Gegenspieler mussten ihn vom Feld tragen, die Diagnose postete der 101-fache argentinische Nationalspieler dann selber: "Ich hatte ein MRT, und es wurde bestätigt, dass ich mir eine Sehne gerissen habe. Morgen wird es weitere Untersuchungen geben, und ich muss operiert werden."

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In der Otamendi-Klinik in Buenos Aires wird Agüero aktuell behandelt. Es ist einer von vielen gesundheitlichen Rückschlägen des Argentiniers, mit dem negativen Höhepunkt seines Herzfehlers 2021, wegen dem er am Feld zusammenbrach.